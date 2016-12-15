Üstad parasını vermeden ekmek bile almazdı

Risale-i Nur eserlerinin telif edildiği ilk merkezlerden biri olan Barla’da yaşayan Mehmet Yıldız, Bediüzzaman Said Nursi ile tanışmasını Yeni Asya’ya anlattı.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya ikinci defa gidişinde (1950 sonrası) onunla tanışan ve arkadaşlarıyla birlikte onun duâsını alan Mehmet Yıldız, uzun yıllar Barla’da imam-hatiplik yapmış. Mehmet Amcayla, Barla ziyaretimiz esnasında (Ekim 2016) tanıştık ve hatıralarını dinledik. Mehmet Yıldız, Barla’daki “Bediüzzaman Evi”nin tam karşısında dükkân işletiyor.

Barla Notları

Faruk Çakır / cakir@yeniasya.com.tr

Mehmet Ağabey, sizi tanımak isteriz?

Benim adım Mehmet Yıldız. Emekli imam-hatibim. Burada, Barla’nın merkez camisinde imamlık yaptım ve emekli oldum. Çeşnigir Paşa Camii’nde 30 sene imamlık yaptım.

Üstad Bediüzzaman’ı tanıyabildiniz mi?

Evet, Üstadın evi ile bizim ev karşı karşıya. (Eliyle gösteriyor.) Ben 7 yaşlarındaydım o zaman. Üstad’ın Barla’ya ikinci defa (1950 sonrası) gelişiydi. 13 yaşına kadar değişik zamanlarda Üstadı Barla’ya geldiği zamanlarda gördüm. Bizim evle onun evi komşu. O zaman evlerin üstü topraktı. Orada yatardık. Üstad da evinin önündeki meşhur Çınar ağacına çıkardı. Orada tesbihat yapardı. Onun sesini hep duyardık. İlk geldiğinde babaannem bana dedi ki, “Mehmet, hocaefendi çıkıp gelmiş. Onların ekmeği yoktur. Onlara ekmek götür.” Gelenler, Üstadla birlikte 4 kişiydiler.

Yanındaki talebelerini hatırlıyor musunuz?

Tabiî. Mustafa Sungur ve Bayram Yüksel Abiyi hatırlıyorum, diğerlerinin ismini hatırlamıyorum. Sungur Abi ve Bayram Abi buralara devamlı geldiği için onları biliyorum. Diğer talebesini şimdi hatırlamıyorum, çünkü sonradan görmedim.

Bayram Abi ile Sungur Abiyi iyi bilirim. Biz damda yatarken o da şuradaki (çınar ağacını göstererek) menziline, odacığına çıkardı. Altında sesini duyardık.

Babaannem, “Üstad gelmiş. Götür şu ekmeği ver gel” dedi. Babaannemin adı Zübeyde Yıldız. Üstadın çamaşırını yıkamıştır. Üstad anneme “Çoban kızı. Çocuğu yolla da şu gömleği alsın” dermiş. Babaannem de halamı gönderirmiş. Üstad da halama bunun karşılığı olarak para verirmiş. Halam azcık büyüyünce, “Kızım sen gelme gari. Öteki küçük kardeşini gönder” demiş. Ondan sonra da küçük kardeşim Üstada ekmek vs. götürmeye başlamış. Ondan sonra babam gitmiş. Babam Nisan 2016’da vefat etti.

Babaannem benimle Üstada ekmek gönderince tenbih etti: “Hocaefendi para vermeden bunları almaz. Sen verdiği parayı önce alma, ama ısrar edince al. Yoksa ekmeği ve yumurtayı almaz. Parayı arkandan gönderir” dedi. Ben de götürdüm. Talebeleri kapıda bekliyordu. “Üstadım, çocuk geldi. Ekmek ve yumurta getirdi. Alalım mı?” diye sordular.

Beni gördü, gel bakayım dedi ve sol tarafına oturttu. Elini omuzuma koydu. Ekmekle 4 yumurta götürmüştüm. “Ekmeğimiz var mı?” diye sordu. “Var Üstadım” dediler. Ekmek olduğu için sadece yumurtaları aldı. Cebinden bir kutu çıkardı. Hep 10 kuruşluk vardı. 10 kuruşu bana verdi. “Bunu alacaksın, yoksa yumurtaları götürürsün” dedi. Ben de aldım. “Çocuğa bir kurabiye verin” dedi. Onu da aldım ve eve geldim. 4 yumurtayı aldı, ekmeği almadı. Ekmeği geri getirdim. 3 gün sonra gittiler. Ondan sonra çok defa ziyaret ettik.

İlkokulda okurken okul sonrası bütün talebeler onu ziyarete giderdik. Öğretmenler bize gitmeyin diye tembih ederdi, ama biz giderdik. Koşar giderdik, sıraya girerdik. Maşallah diye başımızı okşardı. Buraya gelirken Şamlı Hafız da gelirdi. Böyle sıraya geçerdik, bizi severdi.

Öğretmenler gitmeyin diye tembih ederdi, öyle mi?

Tabiî, gitmeyin, gitmeyin diye her gün bize tembih ederlerdi. Ama biz hemen her gün Üstada uğrardık.

Gittiğiniz için ceza alır mıydınız?

Yok, ceza vermezlerdi. Ama her gün tembih ederlerdi. Her halde onlar da idareden çekinirdi. O zaman herkes Üstad’a saygı duyar ve severdi. İdareden korksa da ürkse de Üstada saygı vardı. Öğretmenlerimiz ziyaret ettik diye bize kızarlardı, ama ceza vermezlerdi.

Ama Kur’ân okumaya gittiğimiz için çok ceza almışız, sopa yemişiz. Muhacir Hafız Ahmed’ın kızı vardı. Nafiye Yenge. Hafız idi kendisi. Biz ona Hafız Yenge derdik. Ona Kur’ân okumaya giderdik de meğer onların evinin karşısında bir okul arkadaşımız otururdu. Öğretmen ona tembih etmiş ki, “Kur’ân okumaya kim gelirse bana haber ver.” Biz okumaya giderdik, hemen öğretmene haber verirlerdi. Biz de kim haber veriyor diye şaşardık. Okula gidince, öğretmen bizi hemen çağırır; “Sen, sen, sen çıkın bakalım. Niçin Kur’ân öğrenmeye gittiniz?” diye sopa atardı. Açın bakalım elinizi! Cetvelle çat, çat, çat!

Bir daha gitmeyeceksiniz derdi. Eve gelirdik, bu defa ninem “Gitmeyecek misiniz?” diye bize kızardı. Biz de Kur’ân okumaya giderdik. Sonunda Kur’ân okumayı öğrendik tabiî.

Bize Kur’ân öğreten Nafiye Yenge’nin kabri de Barla Mezarlığı’nda, Şamlı Hafız’ın mezarının üst tarafındadır. Onu ziyaretçiler pek bilmez.

Üstadın vefatını nasıl haber aldınız? Bu vefatı Barlalılar nasıl karşıladı?

Ben o anda Şamlı Hafız’dan Kur’ân okuyordum. Mübarek Süleyman (soyadı Köse) diyorlar ya, o geldi. Adam bir ağlıyor amma... “Süleyman Dayı ne ağlıyon, ne var ne oldu?” diye sordum, çocuğuz o zaman. “Evlâdım, Üstadın vefat haberi geldi. Ben ağlamayayım da kim ağlasın. Allah benim canımı alsın, duâ ediver” dedi. Onu hatırlıyorum.

Allah rahmet etsin hepsine.

Amin.

Barla’da durumlar nasıl?

Son zamanlarda yaşananlar sebebiyle ziyaretçiler azalmış durumda. Elbette yine giden gelen oluyor, ama tedirginlik var. Her Barlalı Üstada saygılıdır. Kitaplarını okumayanlar bile saygıda kusur etmez.