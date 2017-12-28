Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

Bu açıklamanın ardından özellikle iktidar yanlısı gazeteciler ve iktidarda bulunan yöneticiler tarafından mağdurlara dikkat çeken kişilere ağır hakaretler ediliyordu. Kocaman’ın açıklamasının ardından sosyal medya da paylaşım yapan gazeteci ve yazarlar bu kişilere ‘utanacaklar mı?’ sorusunu sordu. O mesajlardan bazıları şöyle; Gazeteci Yıldıray Oğur sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; “Türkiye’de bu davalara bakıp, bylock’tan tutuklama yapmış binlerce savcı hakim var. Ellerin altında bilirkişiler de vardı. Savcılar sanık lehine de delil toplamakla görevlidir. Bi tanesi bile aylardır, bi avukatın bulduğunu bulamadı, işini kötü yapmak bu, savunulacak bi tarafı yok.”

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