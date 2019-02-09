'Uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlamalıyız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde." dedi. AA

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