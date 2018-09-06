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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Uygur Türkleri Meclis gündeminde

06 Eylül 2018, Perşembe 23:12
Uygur Türklerinin kamplarda toplanıp işkence yapıldığı iddiaları Meclis’e taşındı. Gergerlioğlu, “BM Komisyonu’nun raporunda belirtilen iddialar doĞruysa Çin’e ‘Nota verilmesi’ hükümetin gündeminde midir?” diye sordu.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu; Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu’nun raporuna göre Çin Hükümetinin Uygur Türklerini kamplarda toplayıp işkence yapıldığı iddialarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sorarak meclis gündemine taşıdı. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu’nun raporuna göre, Özerk Uygur Bölgesinin dev bir gözetim kampına dönüştürüldüğü bildirildi. Raporda, Çin yasalarındaki terör ve ayrımcılıkla ilgili düzenlemelerin yoruma açık olduğu belirtilerek Pekin’in bu kişileri, bir suçlama yöneltmeden ve yargılamadan kamplarda tutmaya son vermesi istendi. BM, belirli ırk ve din mensuplarının hedef alındığı iddialarıyla ilgili olarak bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

 

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu

ÇİN’E NOTA VERİLMESİ GÜNDEMDE Mİ?

Bu iddiaları Meclis gündemine taşıyan Gergerlioğlu, mazlûm kim olursa olsun yanında olmak, zalim kim olursa olsun karşısında olmak gerektiğini belirterek konuyu takip ettiğini ve Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili sorularına cevap beklediğini belirtti. Soru önergesinde, Birleşmiş Milletler, bir milyona yakın Uygur Türkünün ‘terörizmle mücadele’ gerekçesiyle zorla kamplarda tutulduğu yönündeki haberlerin ‘son derece endişe verici’ olduğunu belirterek bu kişilerin serbest bırakılmasını isteyen Gergerlioğlu, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti: Çin’in 1 Milyon Uygur Türkünü toplama kamplarında tuttuğu iddiası doğru mudur? Bu konuda Dışişleri Bakanlığına ulaşan bir bilgi mevcut mudur?, Bu iddia doğruysa Uygur Türklerinin toplama kampında tutulması gerekçeleri nelerdir?, Bu kamplarda işkenceye varan kötü muamelelerin yapıldığı ve yetersiz gıda verildiği iddiaları doğru mudur?, Bu konuyla ilgili Çin’de bulunan büyükelçi, konsolos vd yetkililerden bilgi alınmış mıdır? Bilgi alınmışsa bu bilgiler neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır?, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu’nun raporunda belirtilen iddialar doruysa Çin’e ‘Nota verilmesi’ hükümetin gündeminde midir? Son 10 yıl içerisinde Türkiye’de yaşayan kaç siyasî Uygur Türk’ü hangi sebeplerle Çin’e iade edilmiştir?

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: tbmm, soru önergesi, gergerlioğlu, uygur türkleri, çin
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  • Yasin

    7.9.2018 09:41:16

    işte insanlık,

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