Uysal: Çok derinden işleyen bir iktisadi kriz var

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saraydan baktığımızda kriz olmayabilir ama sahadan baktığımızda krizin çok derinden işlediğini görebiliyoruz bütün bunları birinci elden dinlemeye, izlemeye çalışıyoruz” dedi.

Gaziantep’e çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal teşkilatlarla zaman zaman bir araya geldiklerini, yaşananları birinci elden dinlemek istediklerini söyledi. Uysal, “Bir seçim dönemini geride bıraktık. Zaman zaman teşkilatlarımla bir araya geliyoruz. Çok derinden işleyen bir iktisadı kriz ortada. Gaziantep, Türkiye’de her manada ciddi bir üretim ihracat merkezi. Aynı zamanda komşu olması dolayısıyla Suriye meselesini en canlı hissedildiği bir nokta. Özellikle Antep’ten başlayarak sivil toplum örgütleri başta olmak üzere esnaf birliğimizle, Gazeteciler Cemiyeti ile parti teşkilatlarımızla bir araya geldik. Yaşananların fotoğrafını çekelim, birinci elden bilgi alalım dedik. Bugün bu maksatla Gaziantep’teyiz” ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE KALICI TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA'

Yaşanan sıkıntılara değinen Uysal Türkiye’de kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Genel Başkan Uysal, “Elbette Türkiye’nin her noktasında, mahiyeti biraz değişse de ortak sıkıntılar silsilesi var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkiye hakikaten geçici tedbirler değil radikal, kalıcı tedbirler almak zorunda. Son bir yıl içerisinde bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı bir araştırma merkezinin yayınladığı raporda yüzde 5 civarında çiftçi iştigal alanın dışında kalmış. 2.50 civarında da esnaf iş bırakmış. İşverenleri işsiz hale getirerek, Türkiye bu sürecin içerisinde çıkamaz.

Özellikle esnaf ve KOBİ’lerimizin maalesef bu iktidar cenahında bir sahibinin olmadığını biliyoruz. Büyük sermayenin milyarlarca dolarlık bankalara devletin kimi kuruluşlarına borcu olanların yapılandırmasını garanti altına almak altına bir çerçeve, anlaşma ortaya koyarken Türkiye Bankalar Birliği ve BDDK özellikle, 15 milyonun altında borcu olan küçük orta ölçekli esnaflarımız için sadece bir telkinle tavsiye kararıyla yetindiğini görüyoruz. Bu açıdan hem esnaflarımızın sesini duyurmak hem KOBİ’lerimizin sesi olmak için Gaziantep’te olmayı önemsedik. Basın camiamız kâğıdın ithalata dayalı olarak fiyatın artmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor. Pek çok sektör sıkıntılar yaşıyor. Saraydan baktığımızda kriz olmayabilir ama sahadan baktığımızda krizin çok derinden işlediğini görebiliyoruz bütün bunları birinci elden dinlemeye, izlemeye çalışıyoruz” dedi.

'YASAL BOŞLUKLAR GİDERİLMELİ'

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise Gaziantep basını hakkında bilgiler verdi. Sektörün yaşadığı sıkıntıları da paylaşan Ay, “Gazetelerimizde güç birliği kesinlikle lazım. 14 tane resmi ilan alan gazetemiz var. Bizim gelir payımız her geçen gün düşüyor. Biz 5 yıl önce bir gazete için resmi ilanda 20 bin ilan alırken bugün 12 bin alıyoruz. Yerel basına bakıyorsunuz adeta can çekişiyor. Sorun Türkiye’nin her yerinde aynı. Bugün gazetenin tüketimi olan kâğıt, kalıp, boya, hepsi ithal dövizle temin ediliyor. Dövizin artışında sonra bizim ürünlerde yüzde 400’ün üzerinde zam geldi. Döviz şuanda düşüyor ama en ufak bir nokta da düşüş olmadı. Şuan yerel basın can çekişiyor. Bu şartlarda nasıl ayakta duracağız? Bu konuda yerel medyanın sorunlarını meclise taşımanızı istiyoruz. Cemiyetimiz her zaman tüm siyasi partilere eşit mesafededir” diyerek ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuşmaların ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti İbrahim Ay’a plaket hediye etti.