Uyuşturucudan yılda 1,5 milyar dolar gelir elde ediliyor

Psikiyatri hekimlerinin bağımlılıkla mücadelede hastalara en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, uyuşturucu ile mücadelede teörür vurgusu yaptı, "Sadece tedavi boyutuyla değil, uyuşturucunun gençlerimize ulaşmasını engellemek için mücadele sürüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Uyuşturucu alanından yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Bu, insanlarımıza kurşun olarak geri dönüyor. O yüzden mücadeleyi, terörle mücadele kararlılığında sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Çelik, psikiyatri hekimlerinin bağımlılıkla mücadeledeki ihtiyaçlarını yakından algılamak ve bunları karşılayarak hastalara en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Uyuşturucunun, terörün en önemli finansman kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Çelik, "Uyuşturucu alanından yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Bu, insanlarımıza kurşun olarak geri dönüyor. O yüzden mücadeleyi, terörle mücadele kararlılığında sürdürmeye çalışıyoruz. Sadece tedavi boyutuyla değil, uyuşturucunun üretimi, dağıtımı, satışı ve bunların gençlerimize ulaşmasını engellemek için bütün kolluk güçlerimiz, bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor" diye konuştu.

Çelik, mücadeleyi "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına kadar götürdüklerini, bunun için kurulan narkotimlerin 2017 yılında 81 ilde yaygınlaştırılacağını belirtti.

"Türkiye terörden çok çekiyor. Bunun finansman kaynağı olan uyuşturucu boyutunu kurutmaya kararlıyız" diyen Çelik, bunun, Bakanlar Kurulunda uyuşturucuyla mücadelede alınan kararlar doğrultusunda, başbakan yardımcısı başkanlığında 8 bakanın içinde olduğu oluşumla koordine edilmeye çalışıldığını kaydetti.