Uyuşturucuya darbe

Güvenlik güçlerince yılın 9 ayında, 108 bin 105 operasyonda piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde zehir satıcılarına yönelik operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57’si tutuklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 82 bin 773 operasyonda 117 bin 280 kişi gözaltına alınmış, bunların 15 bin 618’i tutuklanmıştı. Söz konusu yıllar kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 31, gözaltı sayında ise yaklaşık yüzde 28’lik, tutuklu sayında ise yüzde 9’luk artış oldu.

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