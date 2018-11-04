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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

04 Kasım 2018, Pazar 17:24
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İnsan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala, Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğunun birinci yılını 1 Kasım’da doldurdu.

“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamaları gerekçesiyle tutuklanan Kavala, suçlamalarla ilgili iddianame hazırlanmadığı için şimdiye kadar hakim karşısına çıkamadı. Osman Kavala, davayla ilgili BBC Türkçe’nin sorularını cevapladı. “Beni tanıyanlar bir yıldır Silivri’de bulunmamın nedenini merak ediyorlardır. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum” diyen Kavala, “40 yıldır özgür yaşamış olma hissinin kendisini sakinleştirdiğini” söylüyor. Aradan geçen bir yılda kendisini suçlayanların bu suçlamalarla ilgisi olmadığını daha iyi anladığı inancında olduğunu belirten Kavala, “Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor” diyor ve ekliyor; “Bir an önce özgürlüğüme, aileme dostlarıma kavuşmak istiyorum. Bununla birlikte yıllardır sakıncalarını vurgulamaya çalıştığımız peşinen ceza haline gelmiş mahkeme öncesi uzun tutuklamalara ve yargılamalara artık bir son verilmesini de hayati önemde görüyorum. “Benim durumumun bu sakat tutuklama rejiminin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yargısına verdiği zararın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağına ümit ediyorum.”

Etiketler: kavala
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