Vali Coş merkeze çekildi

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni valiler kararnamesine göre, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Valiler Kararnamesi Resmî Gazete’de yayıblandı. Kararname ile 40 ilin valisi değişti. İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 ilin valisi merkeze çekildi. 12 kaymakam vali olarak atandı. Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararnameye göre; aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 vali merkeze atanırken, 40 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı. Merkez valiliğine atanan isimlerin arasında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da yer aldı. Vali Coş 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi sırasında eline aldığı otomatik tüfekle darbeci askerlere meydan okumuştu. *** Okumak için tıklayınız: Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı... Resmi Gazete'de yayınlandı: Çok sayıda valinin yeri değişti!

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