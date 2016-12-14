Validebağ Korusu’nda yapılaşmaya izin çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın onayıyla düzenleme çalışmalarına başlanan ve bir dönem Hababam sınıfı filmlerinin çekildiği Validebağ Korusu’ndaki 354 dönüm alanda yapılaşmaya izin çıktı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’nda yapılaşmaya izin veren plan değişikliği, Tabiat Varlıkları Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda uygun bulunup İBB Meclisi’nde tartışmaya yol açtı. CHP’Lİ ÜYELER İTİRAZ ETTİ “Validebağ Adile Sultan Kasrı Çevre Düzenlemesi Tadilat Projesi” teklifine CHP’li üyeler, plan notundaki “100 metreyi aşmayacak yapılar” ifadesine “ucu açık” olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Düzenlemeyle demonte (takılıp sökülebilir), günübirlik ihtiyacı karşılayacak kafetarya yapılacağı, 6 bin anıt ağacın korunacağı belirtildi.CHP’li üyelerin talebi doğrultusunda, “Tescilli olanlar dışında 100 metreyi geçmeyecek yapılar yapılabilir” şeklinde düzeltilen rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

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