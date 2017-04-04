Valilik açıklama yaptı: Operasyon tamamlandı!

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nin doğusu ile Kocaköy İlçesi'nin kuzeyi bölgesinde 1 Nisan tarihinde başlatılan operasyon dün tamamlandı.

Operasyon kapsamında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ile 156 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Hani İlçesi'nin doğusu ile Kocaköy İlçesi'nin kuzeyi bölgesinde 1 Nisan tarihinde başlatılan 'Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu' dün tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından, operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle dedi: "Hani İlçesi doğusu ile Kocaköy İlçesi kuzeyi bölgesinde 1 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 07.00’den itibaren başlatılan Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman operasyonu 3 Nisan 2017 günü başarı ile tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet gündüz görüş, 2 adet telsiz, 24 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kütüklük, 4 adet leşker elbisesi, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve örgütsel doküman ile narko terörizm kapsamında 156 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." AA

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