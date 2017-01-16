Valilik binasına yönelik eylem için keşif yapan terörist yakalandı

MUŞ’ta Valilik binasına yönelik eylem için keşif yaptığı tespit edilen bir terörist yakalandı. Terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muş Valiliği yaptığı açıklamada, “Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 06 Ocak 2017 ve 13 Ocak 2017 tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK Terör Örgütünce illerimizde Valilere, Kayyımlara, Emniyet Müdürlerine, Adli idarecilere, Kamu binalarına, Havaalanları ve stratejik tesislere yönelik araçlı ve militanları vasıtası ile bombalı intihar eylemlerinin arttırılması talimatları üzerine, yine örgütün içerisinde NLP adı ile bir istihbarat biriminin kurulduğu, bu tür eylemlerin keşif ve tespitlerinin bu grup tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalarda, Muş Valilik binasına yönelik eylem için keşif yapıldığının tespit edilmesi üzerine, keşfi yapan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir şahıs yakalanmıştır. Tahkikat içeriğinde Valilik binasının çekilen fotoğrafları ele geçirilmekle birlikte şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK Terör Örgütünün kırsalda bulunan üyelerin bulunduğu videoları yayınladığı da tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs adli makamlarca PKK/KCK Terör Örgütü propagandası ve üyeliğinden tutuklanmıştır’’ denildi. DHA

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