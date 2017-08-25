Van'daki operasyonun detayları açıklandı

Van'ın Gürpınar ilçesi Faraşin bölgesi Çalyan Yaylası'nda terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce Gürpınar ilçesi Faraşin bölgesi Çalyan Yaylası'na bir grup PKK/KCK'lı teröristin geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir." AA

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