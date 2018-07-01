Van Mevlidi 28 Temmuz'da

Türkiye’nin birçok ilinde geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 28 Temmuz’da Van Yukarı Nurşin Camii’nde gerçekleştirilecek.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Nur Talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere her yıl okutulan Van mevlidi için planlarımızı şimdiden yapalım. *** Geçen sene de coşkuyla gerçekleşmiş olan Van Mevlid'nden kareler... Tıklayınız: Doğu ile Batı Bediüzzaman Mevlidi'nde kucaklaştı Van Mevlidi Haber ve Röportajları

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