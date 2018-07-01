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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Van Mevlidi 28 Temmuz'da

01 Temmuz 2018, Pazar 00:06
Türkiye’nin birçok ilinde geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 28 Temmuz’da Van Yukarı Nurşin Camii’nde gerçekleştirilecek.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Nur Talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere her yıl okutulan Van mevlidi için planlarımızı şimdiden yapalım.

***

Geçen sene de coşkuyla gerçekleşmiş olan Van Mevlid'nden kareler...

Tıklayınız:

Doğu ile Batı Bediüzzaman Mevlidi'nde kucaklaştı

Van Mevlidi Haber ve Röportajları

Etiketler: van mevlidi, bediüzzaman, risale-i nur, yeni asya
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