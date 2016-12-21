"Vanlıyım, Kürdüm; hepimiz kardeşiz, Allah onların kökünü kurutsun"

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerden İlyas Akman'ın annesi Sebiha Akman, terörü lanetleyerek "Vanlıyım, Kürdüm. Kimse annelerin canı yansın istemez. Hepimiz kardeşiz. Allah onların kökünü kurutsun." dedi.

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerden İlyas Akman'ın annesi Sebiha Akman, yaptığı açıklamada, 17 Aralık Cumartesi günü kendisine, 22 yaşındaki oğlu İlyas'ın düşerek ayağını kırdığının söylendiğini belirtti.

Şüphelenerek nasıl düştüğünü ısrarla sorması üzerine patlama olduğu bilgisinin verildiğini ifade eden Akman, şöyle konuştu:

"O anda yıkıldım. 'Oğlum öldü' dedim. Hiçbir şey olmadığını söylediler. Eşim montunu alıp hemen evden çıktı. Ben de gitmek için ısrar ettim. O anda şok geçirmişim. 5 dakika sonra kendime geldim. O anı tarif edemem."

Pazar günü Kayseri'ye gittiğini aktaran Akman, şunları söyledi:

"Oğlumla görüştürdüler. Onu görünce ağlamaya başladım. Sonra hayatta olduğu için Allah'a şükrettim. Oğlum da beni görünce ağladı, hemen arkadaşlarının durumunu sordu. Evladımı büyüttüm, askere gönderdim, vatan borcunu ödesin diye ama hainler bırakmadı. Allah onlara bırakmasın. Hamdolsun ki vatanı için gazi oldu. Şehit olsa bile bu vatan için olurdu zaten, şehitler ölmez."

"Kürt anne de Türk anne de Alevi anne de ağlıyor"

Akman, ülkede huzur içinde yaşadıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Vanlıyım, Kürt'üm. Kimse annelerin canı yansın istemez. Hepimiz kardeşiz. Bunların kim olduğu belli değil, gelip canlarımıza kastediyorlar. Allah onların kökünü kurutsun. Devletimizden de onların kökünü kurutmasını istiyoruz. Kürt, Türk, Alevi diye bir ayrım var mı? Kürt anne de Türk anne de Alevi anne de ağlıyor. Kime hizmet ediyorlar? Hepimiz bu vatanda aynıyız. Askerlik çağında bir oğlum daha olsa yine askere gönderirim. Şehit anneleri üzülmesin, çocukları en güzel mertebeye ulaştı."

Gazi İlyas Akman'ın ağabeyi Şaban Akman da bazı güçlerin ülkedeki birlik ve beraberlikten rahatsız olduğunu dile getirerek "Allah terörün belasını versin. 'Kürtlerin hakkını savunuyoruz' deyip milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Çanakkale'de hep beraber Türkiye'yi kurtardık. Onlar böyle yaptıkça ülke olarak daha da kenetleniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yaralı askerin diğer ağabeyi Emrullah Akman da "Bunlar Müslüman değil. Müslüman olsa böyle bir şey yapmazlar, kardeşi kardeşe düşürmezler. Bizi ayırmaya çalışıyorlar" görüşünü kaydetti.

Terör saldırısında topuğundan yaralanan İlyas Akman'ın tedavisi, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.