Varlık Fonu’nun da başına Erdoğan geçti

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yapısına ilişkin değişikliği içeren ve fonun yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yeni başkanı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oldu. Fonun başkanvekilliğine de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi. Buna göre yeni yapıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut yer almadı. Fonun eski başkanı Himmet Karadağ, üyeleri Kerem Alkin ve Oral Erdoğan da yeni yapıda bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.

Varlık Fonu nedir?

2016’nın sonunda TBMM’de çıkarılan yasayla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş., 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlığıyla devletin en önemli ekonomik aygıtı konumunda. Çok sayıda devlet kuruluşu bu fonun bünyesine alındı. Fonun Sayıştay denetiminden muaf olması kurulduğu dönemde yoğun siyasî polemik konusu olmuştu.