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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Vatan gazetesi de gazetenin kağıt baskısına son veriyor

31 Ekim 2018, Çarşamba 14:37
2002 yılında kurulan, Demirören grubuna ait Vatan gazetesi, kapatılıyor. Gazetenin yarın son baskısını yapacağı öğrenildi.

Habertürk son baskısını yaptı

Medya nereye gidiyor?

Habertürk Gazetesi, gazetenin kağıt baskısına son veriyor

T24'te yer alan habere göre 2002 yılında Doğan Medya Holding bünyesinde kurulan gazete, 2011 yılında Milliyet Gazetesi ile birlikte Demirören Medya Grubu’na satılmıştı.

"Vatansız kalıyoruz"

Gazetenin yazarlarından Ercan İnan Twitter'dan gazetenin kapatılacağını duyurdu. İnan, "Bugün Vatan'ın son günü yarından sonra vatansız, dünya vatandaşıyız" diye yazdı.  

"Hafta sonu ekine dönüştürülecek"

"Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı" imzasıyla çalışanlara gönderilen mesajda, gazetenin Milliyet'in hafta sonu ekine dönüştürüleceği bildirildi. 

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi’nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar GazeteVatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır. 

'Kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır'

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın Vatan Gazetesi’ne emeği geçen arkadaşlarımız açısından da kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır. Halen Vatan Gazetesi’nde çalışan arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için gereken azami özenin gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Konuya ilişkin olarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından yapılan çalışmalar değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. 

2002 yılından bu yana Vatan Gazetesi’ne ve basın sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

T24

Etiketler: vatan gazetesi
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