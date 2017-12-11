Vatan Şaşmaz cinayeti dosyası kapandı

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Aker tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Habertürk'ün aktardığına göre yürütülen soruşturma sonucu takipsizlik kararı verildiği bildirildi ancak savcının kararı henüz yazmadığı öğrenildi. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Aker de aynı silahla intihar etmişti.



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