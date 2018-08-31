Vatandaşı bilgilendirin

Son günlerde gündeme gelen ve korku salan şarbon hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği çeşitli soruları gündeme getirdi.

Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan dernek yetkilileri şunları dedi: “Ankara Gölbaşında şarbon hastalığı nedeniyle bir kısım hayvanın öldüğünü, dört bine yakın hayvanın da şarbon hastalığı tehlikesi nedeniyle karantinaya alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sorun, halk sağlığı, tüketici hakları ve gıda güvenliği açısından son derece kaygı vericidir. Bu koşullarda tüketiciler kasaplardan güvenerek nasıl et alabilir? Tarım ve Orman Bakanlığını gerekli tüm önlemleri alması konusunda göreve çağırıyoruz.”

Bu sorular cevap bekliyor

Halkın söz konusu hastalık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan dernek Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine seslenerek şu soruları sordu:

1- 2017 ve 2018 yıllarında yurtdışından ne kadar canlı hayvan getirildi? (Büyük baş ve küçük baş olarak);

2- Bu hayvanların Türkiye girişinde gümrüklerde karantina uygulandı mı? Uygulandıysa, hayvanlar ne kadar süre karantinada tutuldu?

3- Yurtdışından Türkiye’ye gelen hayvanların getirildiği ülkeden salgın hastalıklara karşı aşılanması istendi mi ve bu aşılama yapıldı mı?

4- Hastalık kaç hayvanda ortaya çıktı?

5- Bu şarbon hastalığı gümrüklerden Türkiye’ye girişinden ne kadar süre sonra ortaya çıktı?

6- Hastalık kaynağı neresi? Yurtiçi mi, yurtdışı mı?

7- Hayvanlara yedirilen ot ve yemler nereden getiriliyordu? Yurtiçi mi, yurtdışı mı?

8- Yurtdışından ot ve yem ithalatı yapıldı mı? Yapıldıysa, ne kadar yapıldı ?

9- İthal edilen etlerin kontrolleri nasıl yapılıyor?

10- Yurtiçinde kesilen hayvanların kontrolleri veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapılıyor mu? Hayvanlara vurulan damgalar okunaklı mı? Hayvanlara damga vurulup vurulmadığı kontrol ediliyor mu?

11- Türkiye’de kasapların sattığı etlerin tamamı mezbahalarda mı, ya da kombinalarda mı kesiliyor ?

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Şarbon aşıları yapıldı

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer yerli hayvancılıkta sorun olmadığını belirtti ve bölgedeki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvana şarbon aşısı yapıldığı açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, çiftlik önünde yaptığı açıklamada, “Şarbon vak’asının ithal hayvanlara dayalı olduğunun bilinmesinde fayda var. Çünkü yerli hayvancılıkta sıkıntı yok” dedi.