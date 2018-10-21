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Vatandaşın yaşadığı zorlukları hiç mi görmüyorsunuz?

21 Ekim 2018, Pazar 20:45
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “İstanbul’u yeniden tam manasıyla yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.

İstanbul’un birçok problemi olduğunu ifade eden Sevim, “İstanbulluların hemen her gün şahit olduğu problemleri trafik, israf, imar, otopark, yeşil alan kaygısı, huzur ve güvenlik problemleri, temizlik ile engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar olarak sıralayabiliriz. Maalesef şehri yönetenler bu sorunları çözebilme noktasından oldukça uzaktalar” şeklinde konuştu. İstanbul’da her gün yaklaşık 3-4 saat saatin trafikte geçtiğini söyleyen Sevim, “Trafik bu zamanı insanların sevdiklerinden çalıyor. Toplu ulaşım ise ayrı bir dert. Mesai çıkış saatlerinde metro, metrobüs duraklarının hali içler acısı, özellikle kadın ve çocuklar zor şartlar altında seyahat etmek zorunda bırakılıyor. Buradan mevcut yöneticilere sormak gerekir; hiç mi görmüyorsunuz vatandaşımızın yaşadığı bu sorunları?” diye konuştu. 

Nefes almak için binalardan izin alır olduk

İstanbul’da havanın da temiz olmadığını ifade eden Başkan Sevim, “Şehir öyle bir hale geldi ki, temiz bir nefes almak için binalardan, arabalardan izin alır hale geldik! 2004 yılından beri İstanbul’u yöneten idarecilerin bu tabloya bakıp ellerini başlarının arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Düşünmeleri de yetmez, bir an evvel bir eylem planı hazırlayıp harekete geçmeliler. İstanbullu bu kirli havayı kesinlikle hak etmiyor. Sevim, “Biliyorsunuz İstanbul’a ihanet ettiklerini söylediler. Biz bu ihaneti bitireceğiz. Makam araçlarını, rantlarını ve reklâmlarını düşünenler bu şehri bu hale getirdiler. Biz bu duruma son vereceğiz. Biz İstanbul’u yeniden tam manasıyla yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. 

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: saadet partisi, yerel seçim, istanbul, trafik, imar
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  • Merde Deniz

    21.10.2018 20:59:48

    Toplu taşıma araçlarında kadın erkek birarada, kalabalıkta, sırt sırta, boğucu havada, ayakta,saatlerce yolculuk yapıyor...buna itiraz etmeyen vatandaş da suçlu, bu durumu görüp de çözüm bulmayan yetkili de suçlu! Şimdi desek ki, imza kampanyası başlatalım, farklı şekillerde bu durumu protesto edelim, bir elin parmağını geçmez itiraz edenler... Çoğunluk bu onur kırıcı, yorucu, harama davetiye çıkaran uygulamayı kabulleniyor, sizi de ses çıkardığınızda bastırıyor... O kadar zor ki, bu zihniyetle yaşamak! Ne zaman ve neye itiraz edecekler merak ediyorum!

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