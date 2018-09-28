Vehbi Kara: Affımı diliyorum

yeniakit.com.tr yazarı Vehbi Kara, sosyal medya paylaşımlarında Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz için kullandığı ve dava konusu yaptığımız hakaret ifadeleri için özür dileyerek “Affımı dilerim” dedi.

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