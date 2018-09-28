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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Vehbi Kara: Affımı diliyorum

28 Eylül 2018, Cuma 09:48
yeniakit.com.tr yazarı Vehbi Kara, sosyal medya paylaşımlarında Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz için kullandığı ve dava konusu yaptığımız hakaret ifadeleri için özür dileyerek “Affımı dilerim” dedi.

 

 

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Etiketler: Kazım Güleçyüz, Vehbi Kara, Yeni Akit
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  • Recep Günay

    28.9.2018 10:56:47

    Bu pınar nasıl pınar Akıp ta bitesi yok Kırma adem kalbini Onaran ustası yok

  • Toygar

    28.9.2018 10:01:47

    Allah affetsin sizi!

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