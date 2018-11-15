Vekillerden 450 gün itirazı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü kabul edildi. TBMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler ihtiva eden kanun teklifindeki, “Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine” yönelik hüküm, metinden çıkarıldı. Değişikliğe göre, kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gün idi. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

‘Masumiyet karinesine aykırı’

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni eleştirerek “Hitler Almanyası’nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak.” dedi. CHP Kütahya Milletvekili Kasap, yasa teklifini eleştirerek “Hitler Almanyası’nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak. Bu yasa, 7 bin hekimi betonla mezarlara gömme yasasıdır.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teklifin 5. maddesinin “masumiyet karinesinin reddi anlamına geldiğini” belirterek teklifin yasalaşmasıyla haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan hekimlerin çalışma hürriyetinin engelleneceğini söyledi.

‘Sivil soykırıma geçiyorsunuz’

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin 450 gün beklemesinin nedenini anlayamadığını ifade ederek “Komisyonda ne konuştuk? Adeta kurban pazarlığı yapar gibi pratisyen 75, uzman 125 olsun, olmasın. Burada anladık ki mesele güvenlik meselesi değil” diye konuştu. Kamuya istihdamda aile fertlerinin de güvenlik soruşturmasından geçmesine ilişkin düzenlemeyi eleştiren İslam, “(Ben bir sivil ölüyüm), bu tanımı siz yaptınız; bu da sivil ölümün siyah kefeni, bunu giydim, ‘şartlar da kabul’ dedim. Ama siz, ana, babayı, kardeşleri ve çocukları, usul ve füruyu içine kattığınız zaman artık sivil ölümden sivil soykırıma geçiyorsunuz.” dedi. İslam, AK Partinin totaliter rejimlerin ideolojik ve bastırıcı bütün aygıtlarını kullandığını ileri sürdü.