Veli Saçılık’a manevî tazminat ödenecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Veli Saçılık’ın Burdur Cezaevi’nde kolunun koparılması sonrası adil yargılama ve makul sürede yargılama haklarının ihlâl edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı.

MA’dan Hayri Demir’in haberine göre AYM, kararında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ancak, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edilmesine ilişkin ise zaman bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemez olduğuna hükmetti. Saçılık’a net 24 bin 300 lira manevî tazminat ödenecek.

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