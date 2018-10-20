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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Veliaht, Kaşıkçı konusunda yalan söyledi'

20 Ekim 2018, Cumartesi 16:41
TAM Başkanı Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Umarım haksız çıkarız ama bütün hikayeler Cemal'in öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı yönünde." dedi.

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Kışlakçı, 18 gün boyunca her gün farklı bir hikayeler uydurulduğunu vurgulayarak, "Bakın eğer dünya kamuoyunun bir baskısı olmasaydı, bu kadar gündeme gelmeseydi belki bir şekilde örtbas edebileceklerdi. Ama Türkiye'nin başarılı bir şekilde bu işi yönetmesi, dünya kamuoyunun ciddi baskısı Suudi Arabistan'ı bu açıklamaya itti. Hatta ikinci gün Muhammed bin Selman Bloomberg televizyonuna çıktı, bütün dünyanın gözünün içine baka baka bir yalan söyledi." diye konuştu.

Kışlakçı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama bugün itiraf ediyorlar öldüğünü. O gün, 20 dakika sonra Cemal'in çıktığını söyledi. Ve aynı zamanda konsoloslukta ve Riyad'da olmadığını iddia etmişti. Fakat bugün farklı bir hikayeyle çıktılar. Bir devlet lideri bütün dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Biz, Suudi yönetimine adaleti sağlamalarını söyledik. Bu olaydan sonra cesedin de yakında çıkacağını düşünüyorum. Bu aşamadan sonra, parçalandı, öldü... Burada, konsoloslukta bir adamın öldüğü kabul edildi. Dünyanın bütün liderleri bu konu üzerine artık düşünmeli. Eğer bunun üzerini örterlerse bu şu demek; dünyada herkes konsoloslukta istediği adamı öldürülebilir."

Ülkeler arasında herhangi bir pazarlığın olduğunu düşünmediği de dile getiren Kışlakçı, "Umarım haksız çıkarız ama bütün hikayeler Cemal'in öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı yönünde. Dünyanın çeşitli yerlerinden bazı siyasi liderler, aydınlar ve entelektüeller pazartesi günü yapacağımız açıklamamıza katılacak. Eğer ceset de bugün, yarın bulunursa onunla ilgili de açıklamamız olacak." dedi.

Turan Kışlakçı, cuma günü bir cenaze töreni planladıklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı Amerika'da yaşamak istiyordu. Fakat evlendikten sonra bazen buraya gelip gitmek istiyordu. Aileyle görüşüyoruz şu anda. Karar vereceğiz hangi gün cenaze olacağına. Törene, ailesi, kızları ve çocukları gelebilir. Biz şu anda günlük görüşüyoruz. Nerede olduğunu bazılarımız biliyor. Saklı değil. Üç gün içerisinde cenazeyle ilgili açıklamamız olacak."

AA

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, gazeteci, Suudi Arabistan, dünya, baskı
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