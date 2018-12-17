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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Vesayet devam ediyor

17 Aralık 2018, Pazartesi 00:20
Meclis’teki konuşmasında AKP’li vekillere seslenen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili N. Cihangir İslam “Bugün vesayet devam etmektedir, sadece el değiştirmiştir” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında, AKP’li vekillere 90’lı yılları hatırlatarak, vesayetin devam ettiğini söyledi. 

Cezaevlerindeki hak ihlâllerini gündeme getiren İslam, gözaltında başörtülü kadınların başlarının açıldığı iddiasını da Meclis gündemine taşıdı. İslam, Başörtülü vekillere seslenerek, “Gidip bir keşif yapalım mı? Başörtüsü konusunda doksanlarda ciddî mücadele vermiş ve bu konuda ceza almış bir insan olarak eğer böyle bir niyetiniz olursa size eşlik etmeye hazırım” dedi. 

Cezaevlerinden Şikayetler geliyor 

Birçok vekil gibi kendisine de cezaevleriyle ilgili birçok hak ihlâli şikâyeti geldiğini belirten İslam, “Ben, sayın bakanların bu konudaki beyanlarına bakıyorum, diğer yandan bu şikayetlere bakıyorum, gerçekten bir örtüşmezlik bir tutarsızlık içerisinde… Yadırgadığım şey; şikayetlerin dile getirilmesini bir insan hakları sorunu olarak değil de ‘FETÖ’ propagandası olarak ele almaları, Sayın Adalet Bakanı’nın konuyu bu şekilde ele almasını son derece yadırgadım. Bunun bir çözümü var. Cezaevlerini milletvekillerine açınız, gidip rahat rahat orada insanların durumlarına bakalım.Ve onların şikâyetlerini ağızlarından dinleyelim” şeklinde konuştu. 

Brifing alan yargıçlara hatırlatma yaptınız mı?

İslam konuşmasına şöyle devam etti; “Değerli Ak Partili arkadaşlarım. Ben size doksanları hatırlatmak istiyorum. Doksanlı yıllardaki hayallerimizi hatırlatmak istiyorum. Yani bir arada yaşamak, çoğulculuk, özgürlük, eşit ilişki, hatta ne derdik zaman zaman aslında biz bir iş başına gelsek demokrasinin ne olduğunu onlara göstereceğiz derdik. Bunları konuşurduk kendi aramızda. Adaletten bahsederdik ve hukukun üstünlüğünden bahsederdik değerli arkadaşlar çünkü hepimiz aşağı yukarı hepimiz bu konuda bir takım zararlar görmüştük. Evet ben bugün Türkiye’nin en büyük sorununun hukukun üstünlüğü sorunu olduğuna inanıyorum yani hukukun üstünlüğünü dediğimizde, hukukun her kişinin, her görevlinin üzerinde olduğunu hatırlayınız ne olurdu; yargıçları toplayıp brifing verirlerdi. Hatta dönemin adalet bakanı ne yapmıştı bir genelge yayınlamıştı. Haklı olarak ve yargıçların bu brifinge katılmasının meslek ilkelerine ve etiğine aykırı olduğunu hatırlatmıştı. Ben şimdi sayın bakana soruyorum bugün brifing alan yargıçlara böyle bir hatırlatma yaptınız mı? Böyle bir uyarıya girdiniz mi? Ama zannetmiyorum çünkü bugün vesayet devam etmektedir sadece ve sadece vesayet el değiştirmiştir.” 

Başörtüsü hakkı karakollarda ihlal ediliyor 

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın da gündeme getirdiği, gözaltında başörtülü kadınların başörtülerinin çıkarılması iddiasını gündeme getiren İslam, “Özellikle başörtülü arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakınız on dokuz gözaltından, bunların dördünün başörtüsünün çıkartılmasından bahsetti Sayın Kaya bu konuda gidip bir keşif yapalım mı? Ben de size eşlik edebilirim. Başörtüsü konusunda doksanlarda ciddî mücadele vermiş ve bu konuda ceza almış bir insan olarak eğer böyle bir niyetiniz olursa size eşlik etmeye hazırım. TBMM 2013 yılında bu sorunu CHP ve Ak Parti ve hatta bütün partilerin mutabakat ile çok güzel bir şekilde çözdük. Meclis’te çözdük ama Meclis’te başörtüsü serbest kalırken, başka taraflarda karakollarda bu hak ihlal edilebiliyor” diye konuştu. 

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: tbmm, cihangir islam
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