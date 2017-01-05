Veysi Kaynak: Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaşanan İzmir'de yaşanan terör saldırısı hakkında açıklama yapıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Çok önemli çalışmalar var. Ayrıca Suriye'de ülkemize doğru gelen terör 125. Günü Fırat Kalkanı ile Suriye'de Cerablus'tan Azez'e kadar 20 kilimoetrelik alan terörden temizlenmiştir. Bu örgütler kişisel eylemelere geçtikleri anlaşılıyor. Belki daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri canlı bombalarla yapmaya gayret ediyorlar. Polisimiz gerçeketen tedbirli . Adliyeye doğru girmek için uğraşan aracı engellediler. Polisimiz maalesef şehit oldu. Ele geçen silahlara bakınca çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor."

"Önce İzmir'e sonra bütün ülkemize taziyelerimizi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum. Şunu unutmamaız gerekir. Terörle mücdele ettiğimiz sahda insani boyutu ihaml etmiyoruz."

"Türkiye sahada mücadele etmek yetmiyor. Bu çalışmalarımız aylık devam edecektir. Fırat Kalkanı operasyonu başarıyla devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti çok önemli neticeler doğuracaktır. Ben tekrara bu menfur saldırıdan dolayı rahmet diliyorum. Önemli bir hadiseyi önelyen şehit polisimize çalışma arkadaşlarına minnetlerimi ifade ediyorum.

"Valimizin açıklamasını naklettim 2 terörist ölü olarak ele geçirildi .Bombalı araç imha edildi. Saldırı PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor. Bunlar ortak bir birlik içindeler."