Vicdanın sesi Bayburt’ta

Gazetemizin 49. Yılı münasebetiyle hazırlanan tanıtımlar Bayburt ilinde Cumhuriyet Caddesi’nde durakları ve caddeleri süslüyor. Gazetemizin 21 Şubat’ta başlayan bayi satışı kampanyası tanıtımları, illerde bilboard aracılığıyla yapılıyor.

‘Vicdanın ve Sağduyunun Sesi’ sloganı ile yapılan tanıtımlar caddelerde, yol kenarların da bulunan büyük bilboardlarda ilan ediliyor. O ilanlar, bu sefer de Bayburt ilinde durakları ve caddeleri süslemeye başladı. Toplumun en ihtiyaç duyduğu bir zamanda vicdanın ve sağduyunun sesi ile öne çıkan bu faaliyet gazetemizin 49. Yılındaki hedefler doğrultusunda artarak devam etmesi bekleniyor. Bayburt’ta Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bilboardlar ve durak raketler aracılığıyla gazetemizin 49. Yılına ait “vicdanın ve sağduyunun sesi” ilanları Bayburtlular’ın dikkatini çekiyor.

Dev ekranda

Kütahya’nın en merkezi bölgesi olan Zafer Meydanı Sevgi girişinde yer alan Mega Light Dev Ekranda Yeni Asya tanıtım reklamları dönmeyebaşladı. Tanıtımlar günde 50 kez olmak üzere 10 gün süreyle yayınlanacak. Yarından itibaren ise Kütahya’nın en merkezi 13 noktasında Yeni Asya reklamları raketlerde de yerini alacak.

Servet Bilgin - Kütahya