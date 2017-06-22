İnsan Hakları Vakfı öncülüğünde çok sayıda aydın ve sanatçı, açlık grevinin 104’üncü gününü geride bırakan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek için İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenlendi. T’24’ün haberine göre Gazeteci Deniz Türkali, Gülmen ve Özakça’nın gün geçtikçe kötüleşen sağlık durumlarına dikkat çekerek, AKP iktidarına sitem etti. “Vicdanları yok mu?” diyen Türkali iki eğitimcinin durumuna duyarsız kalınmasının vicdansızlık olduğunu vurguladı. *** Okumak için tıklayınız: Kalp yetmezliği başladı

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