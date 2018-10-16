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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Vicdanlı seslere ihtiyaç var

16 Ekim 2018, Salı
REKTÖR BULUT: SİYASETİ BIRAKMAMIZ GEREKİYOR. ANCAK VİCDANLARA DÖNEREK İŞİN İÇİNDEN ÇIKABİLİRİZ. HAYIRLI ÜMMET OLMAK İÇİN VİCDANLI SESLERE İHTİYAÇ VAR.

HER GÜN KAN VE GÖZYAŞI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ile İslam ve Küresel İlişkiler Merkezinin (CIGA)düzenlediği konferansta konuşan İZU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut: “Suriye'de, Irak'ta yaşanan birçok sorunun temelinde mezhepçilik yatıyor.  Her gün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı dökülüyor.”

VİCDANLI SESLERLE AŞARIZ

“Ümmetin düşünen beyinlerinin, vicdanlı seslerinin hakkın, doğrunun ve iyinin yanında yer alması ile sorunları aşabiliriz. Halkın vicdanını seslendiren ve doğruları söyleyen akademisyenler ile düşünürlerin, eninde sonunda yöneticiler tarafından dikkate alınacağına inanıyoruz.”

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Vicdanlı seslere ihtiyaç var

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Ümmetin düşünen beyinlerinin, vicdanlı seslerinin hakkın, doğrunun ve iyinin yanında yer alması ile biz sorunları aşabiliriz. Hayırlı ümmet olmak için bu vicdanlı seslere ihtiyaç var” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından düzenlenen ‘’Uluslararası Müslüman Ümmet’’ konferansı başladı. İZÜ Halkalı yerleşkesinde başlayan ‘’Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele’’ konulu konferans öncesi açıklama yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, hem Türkiye’nin hem bölgenin hem de dünyanın sosyal, ekonomik ve politik sorunlarına duyarlı bir üniversite olduklarını anlattı. Yaptıkları çalışmaların sadece akademik düzeyde kalmadığını belirten Bulut, bu çalışmaları toplumun her katmanına ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. 

İslam dünyasının sorunları konuşulacak 

Müslüman ümmetin sorunlarını çözme noktasında büyük bir çaba içinde olduklarını dile getiren Bulut, ‘’Milliyetçilik, emperyalizm, mezhepçilik ve yeni sömürgecilik gibi İslam dünyasında sorun, ümmet olma önünde engel haline gelmiş bu sorunları dünyanın her yerinden gelmiş akademisyenlerle tartışacağız. ABD, Avrupa, Afrika, Asya, Ortadoğu ve ülkemizde kendi alanında yetkin birçok akademisyen, üç gün boyunca burada İslam dünyasının ve belki de dünyanın geleceğini daha iyi anlamak, daha iyi bir gelecek tasavvurunu kurgulamak için her yönü ile tartışacak” diye konuştu.

Siyaseti bırakmamız gerekiyor

Konferansta, Ortadoğu’da yaşanan krizlerin en önemli fay hatlarından biri olan mezhepçilik sorunun da tüm hatlarıyla tartışılacağını aktaran Bulut, şunları söyledi; ‘’Bugün Suriye’de, Irak’ta yaşanan birçok sorunun temelinde mezhepçilik yatıyor maalesef. İran bu anlamda ciddi bir sorun bölge için. Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki bu mücadele 16. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Müslüman toplumlar arasında bir ayrışmaya yol açtı. Bugün maalesef bu sorun ümmetin önemli fay hatlarından biri haline geldi. Her gün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı dökülüyor. Ancak vicdanlara geri dönerek işin içinden çıkabiliriz. Yani siyaseti bırakmamız gerekiyor. Ümmetin düşünen beyinlerinin, vicdanlı seslerinin hakkın, doğrunun ve iyinin yanında yer alması ile biz sorunları aşabiliriz. Hayırlı ümmet olmak için bu vicdanlı seslere ihtiyaç var.’’

 

AA

Etiketler: izü, mehmet bulut
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