Viko by Panasonic’ten NAR projesi ile tüm çalışanlarına eğitim

Elektrik anahtar ve priz sektörünün yenilikçi ve lider kuruluşu VİKO by Panasonic, çalışanlarını geliştirmek için yepyeni bir proje uygulamaya başladı. Kuruluş, “Bilgini Çoğalt, Geleceğine Işık Kat” sloganıyla hayata geçirdiği “NAR” projesiyle kurum içi eğitimde fark yaratarak çalışanlarının niteliğini ve birikimini geliştirmeyi amaçlıyor. VİKO by Panasonic, “NAR” projesinin lansmanını ise geçtiğimiz günlerde tüm idari çalışanlarının katıldığı kapsamlı bir organizasyon ile gerçekleştirdi.

VİKO by Panasonic’in yürütmekte olduğu eğitim programlarını yeniden yapılandırarak hayata geçirdiği “NAR” projesi, kuruluşun sayıları 900’u bulan tüm çalışanlarını kapsıyor. VİKO by Panasonic tesislerinde, uzman eğitimciler eşliğinde sağlanan eğitimler, zorunlu ve zorunlu olmayan seminerler şeklinde ikiye ayrılıyor. Her kademe ve bölüm için farklı eğitimler tasarlanabildiği gibi geneli kapsayan eğitimler de sunuluyor. Çalışanların performanslarını yükseltmek üzere verilen farklı düşün, fark yarat; liderlik, labirentin keşfi ve takım çalışması gibi eğitimlerin yanı sıra çalışanları bilinçlendirmek üzere temel iş güvenliği ve iş sağlığı gibi dersler de veriliyor. Ayrıca sosyal medya ve dijital pazarlama, vinç operatörü eğitimi, forklift kullanım eğitimi, liderler için finans eğitimi gibi hem mavi hem de beyaz yakalı çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik dersler de bulunuyor.

“Çalışanlarımız için sürdürülebilir ve fark yaratan uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.”

Proje lansmanı kapsamında yaptığı konuşmasında çalışan odaklılık kavramına vurgu yapan VİKO by Panasonic İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu “Kuruluş olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanmamızı sağlayan ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile yürüttüğümüz sistemlere sahibiz. Bu yaklaşımı ortaya koyarken özel önem atfettiğimiz kurumsal değerlerimizden bir tanesi de ‘Çalışan Odaklılık’tır. Bu değerimizi yaşatabilmemizin temel göstergesi olarak da çalışanlarımızın mutluluk ve başarıyla çalıştığı örnek şirketlerden birisi olma hedefini ele almaktayız. Çalışanlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz projelere her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, onlar için sürdürülebilir ve fark yaratan uygulamalar hayata geçirmekteyiz. Çalışanlarımızın, kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla insan kaynakları sistemlerimizi gözden geçiriyor ve değişen teknoloji, yaklaşımlar ve çalışan profiline bağlı olarak iyileştiriyoruz. Buradan hareketle yaptığımız değerlendirme sonucunda ‘NAR’ adlı kişisel ve mesleki gelişim programı ortaya çıktı. Hemen her kültürde yaşamı, bolluğu ve bereketi sembolize eden nar bundan böyle, çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz ‘kurumsal eğitim programının’ sembolü olarak, nitelikli ve faydalı eğitimler ile çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun gelişimine katkı sağlayacaktır.” dedi.