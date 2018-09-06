'VIP minibüs' tartışmaları hakkında Kütahya Valiliği'nden açıklama: '60 bin lira harcandı'

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Özel İdare'ye ait minibüsün içerisine deri koltuklar yapılarak VIP araca dönüştürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Nayir, minibüsün iç dizaynının yapılan ihalede en düşük fiyat olan 60 bin lira tamamlandığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in iç dizaynı yeni yapılan minibüste dizayn firması sahibiyle çekilen fotoğrafları, dün bir gazete tarafından 'Millet kemer sıkadursun, Vali Bey'den VIP tasarruf' başlığıyla yayınlandı. Görüntüler sosyal medyada da eleştirilere neden olunca Vali Ahmet Hamdi Nayir yazılı açıklama yaptı. Yeni bir araç almak yerine, 60 bin TL harcanarak iç dizaynının değiştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı. "Hafta sonundan beridir sosyal medyada ağırlıklı olarak şahsımı hedef alan, İl Özel İdaremize ait bir minibüsün iç dizaynının değiştirilmesine ilişkin eleştiriler konusunda aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur. Kamu hizmetlerinde bir yerden bir yere intikal sırasında yüz yüze değerlendirmelerin yapılabileceği bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde imal edilmiş araçlar alınabildiği gibi mevcut araçlarda da bu değişiklikler yapılabilmektedir. Elimizde bu şekilde bir araç olmadığı için yeni bir araç almak yerine İl Özel İdaremize ait 2014 model bir aracın oturma düzeninin değiştirilmesine karar verilmiştir. 2017 yılında yapılan ilk araştırmalarda bu işlemin maliyetinin 110- 120 bin TL arasında olacağı anlaşılınca daha sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yeni açılan bir firma tanıtım amaçlı olarak çok daha uygun bir fiyata bu işlemi yapabileceğine ait öneri getirince, konu yeniden gündeme alınmıştır. Bir yıl öncesinde önerilen fiyatlara göre çok daha makul olan bu öneri üzerine 19.04.2018 tarihinde ihale kararı alınmıştır. Yapılan ihalede en düşük fiyat olan 60 bin TL üzerinden sözleşme imzalanmış ve işlemi tamamlanan araç 2at0.07.2018 tarihinde teslim alınmıştır. 31 yıldır yürüttüğüm mülki idare amirliği görevlerim sırasında birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarım, kamu kaynaklarını hesaplı ve tasarruflu kullandığım konusunda şahitlik yapacaklardır. Şu anda kullanmakta olduğum makam aracının 2008 model olduğu, birkaç sefer bozularak yolda bırakmasına rağmen, kapsamlı bir bakım yapılarak kullanılmaya devam edilmesi de bunun en açık örneğidir. Bu kadar dikkat ve özenime rağmen bu hususun böylece gündeme getirilmiş olması üzücüdür." DHA

Okunma Sayısı: 548

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.