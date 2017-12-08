Vize serbestisi için 7 kriter

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, “Hepimiz aynı coğrafyada benzer sorunlarla yüzleşiyoruz. Bu nedenle işbirliği yapmalı ve yakınlaşma sorumluluğu göstermeliyiz” dedi.

Avramopoulos, AB Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği Brüksel programı kapsamında Türk basın mensuplarıyla buluştu.Vize serbestisi konusunda Türkiye ve AB’nin çok yakın çalıştığına dikkati çeken Avramopoulos, “AB Komisyonu olarak Türkiye’nin kalan kriterlerle ilgili hazırladığı yol haritasını almayı bekliyoruz” dedi. Avramopoulos, vize serbestisi konusunda yaşanan tıkanmanın aşılması için kalan 7 kriterin çözümlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Avramopoulos, yakın zamanda olumlu gelişmeler beklediğini söyledi. Vize serbestisi konusunda sadece AB Komisyonu’nun onayının yeterli olmadığını anımsatan Avramopoulos, “Vize serbestisinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da buna onay vermeli ama ben olumlu bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’de bu vize serbestisi sürecini tamamlayabilecek siyasi irade mevcut durumda” diye konuştu.

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