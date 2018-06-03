"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Vizesiz AB'nin engeli de OHAL

03 Haziran 2018, Pazar 00:58
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi diyalog toplantısı Dışişleri Bakanlığı ile AB Komisyonu arasında teknik düzeyde Ankara’da yapıldı. AB yetkililerine göre, Ankara’nın önündeki en büyük engel OHAL.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında teknik düzeydeki vize serbestisi diyalog toplantılarında, taraflar karşılıklı görüş alışverişinin sürmesi konusunda görüş bildirdi. Ancak tarafların yol almasında Türkiye’de özellikle OHAL uygulamasındaki gelişmeler rol oynayacak. DW Türkçe’nin toplantılarla ilgili görüşlerini aldığı AB yetkilileri, teknik düzeydeki çalışmaların pratiğe yansımasının tek yolunun Türkiye’de yapılacak “siyasi ve hukuki açılımlar” olacağına dikkat çekti. Türk yetkililer de seçim sürecindeki Türkiye’nin teknik düzeydeki çalışmalarının AB tarafınca olumlu karşılanmasının “önemli bir adım” olarak değerlendirildiğini belirtirken, siyasi boyuttaki çalışmalar konusunda tarafların ortak yükümlülüğü olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin yapacağı açılımlar belirleyecek

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Nail Alkan da, Türkiye ile AB arasındaki Ankara’daki vize toplantılarının “Teknik düzeyde işlerin iyi gittiğine ancak siyasî boyutta bu işlerin tıkanacağına güzel bir örnek” olduğunu anlatıyor. Alkan, “Türkiye’de OHAL’in kalkacağına, terörle mücadele mevzuatını Avrupa standartlarına uygun hale getireceğine dair de hiçbir işaret yokken vizesiz Avrupa’dan söz etmek boş hayal kurmak olur” diyor. Alkan, sözlerini “Ankara’da yapılan toplantılar için söyleyebileceğimiz tek şek, karşılıklı diyaloğun sürdüğü konusunda taraflardan olumlu açıklamaların gelmesidir. Ama bu diyalog sürdürülebilir bir ilişki mi olacak bunu da zaman gösterecek. Vizesiz Avrupa’yı Türkiye’nin belli siyasî açılımları yapıp yapmadığı belirleyecek” diye tamamlıyor.

OHAL’in kaldırılması konusunda net mesajlar verilmeli

Türkiye’nin eski AB Daimî Temsilcisi Selim Kuneralp, “Türkiye için vizesiz Avrupa mümkün mü” sorusunu cevaplarken, siyasî iltica sorununun oluşturduğu sıkıntıya dikkat çekti: “OHAL kalkmadıkça, siyasi iltica sorunu da ortadan kalkmayacak. 2015’te Türkiye’nin hukuk sisteminin sağlam olduğunu düşünen AB Komisyonu’nun şimdi OHAL endişesi yaşaması çok doğal. Türkiye’den beklenen OHAL’in kaldırılması konusunda daha net mesajların verilmesi görünüyor.” Siyasî iltica sorununun Türkiye’nin vizesiz Avrupa çalışmalarını tıkayan en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Kuneralp, terörle mücadele mevzuatının Avrupa standartlarına taşınması, kişisel verilerin korunması, AB polis teşkilâtı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması, yolsuzlukla mücadele, suç bağlantılı konularda işbirliği ve Geri Kabul Anlaşması’na yönelik eksiklerin de büyük engel teşkil ettiğine dikkat çekiyor.

Etiketler: ohal, avrupa birliği
Okunma Sayısı: 1686
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırısında 70 Husi öldü

    İnce'den Erdoğan'a apolet cevabı

    Muharrem İnce'den DP'nin eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

    Çin'den ABD'ye ticaret tehdidi

    ABD, İsrail'in yaptığı zulümlerin destekçisi

    Sincan-Uygur bölgesinde Müslümanlara zulüm arttı

    'İki taraf da kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı'

    Erdoğan saraya geldi, CHP bayrakları indirildi

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL

    'Açık bir savaş suçu'

    ABD'ye ''veto'' tepkisi

    MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun, birleşelim
    📷

    Karikatürler

    Yastık altındaki esprileri bozdurduk

    İznik nurlandı

    'Millet İttifakı'nın hedefi ADALET

    Kadınlar ağrıyı daha çok mu hissediyor?

    İl dışı kontenjan mağduriyeti

    Son video mesajı yayınlandı: Servetini hayır işlerine adadı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’den CHP’ye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    (...)’yla 28 Şubat ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş zayıf
    Adnan NACİR

    Davullar kimin için çalıyor?
    Serdar Ahlatcı

    Bir kurtulabilsek!
    Genel

    'Açık bir savaş suçu'
    Genel

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL
    İsmail Hakkı AVCI

    İnsanlık öldü mü?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf olmadığı gibi; israfta da hayır yoktur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.