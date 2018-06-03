Vizesiz AB'nin engeli de OHAL

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi diyalog toplantısı Dışişleri Bakanlığı ile AB Komisyonu arasında teknik düzeyde Ankara’da yapıldı. AB yetkililerine göre, Ankara’nın önündeki en büyük engel OHAL.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında teknik düzeydeki vize serbestisi diyalog toplantılarında, taraflar karşılıklı görüş alışverişinin sürmesi konusunda görüş bildirdi. Ancak tarafların yol almasında Türkiye’de özellikle OHAL uygulamasındaki gelişmeler rol oynayacak. DW Türkçe’nin toplantılarla ilgili görüşlerini aldığı AB yetkilileri, teknik düzeydeki çalışmaların pratiğe yansımasının tek yolunun Türkiye’de yapılacak “siyasi ve hukuki açılımlar” olacağına dikkat çekti. Türk yetkililer de seçim sürecindeki Türkiye’nin teknik düzeydeki çalışmalarının AB tarafınca olumlu karşılanmasının “önemli bir adım” olarak değerlendirildiğini belirtirken, siyasi boyuttaki çalışmalar konusunda tarafların ortak yükümlülüğü olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin yapacağı açılımlar belirleyecek

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Nail Alkan da, Türkiye ile AB arasındaki Ankara’daki vize toplantılarının “Teknik düzeyde işlerin iyi gittiğine ancak siyasî boyutta bu işlerin tıkanacağına güzel bir örnek” olduğunu anlatıyor. Alkan, “Türkiye’de OHAL’in kalkacağına, terörle mücadele mevzuatını Avrupa standartlarına uygun hale getireceğine dair de hiçbir işaret yokken vizesiz Avrupa’dan söz etmek boş hayal kurmak olur” diyor. Alkan, sözlerini “Ankara’da yapılan toplantılar için söyleyebileceğimiz tek şek, karşılıklı diyaloğun sürdüğü konusunda taraflardan olumlu açıklamaların gelmesidir. Ama bu diyalog sürdürülebilir bir ilişki mi olacak bunu da zaman gösterecek. Vizesiz Avrupa’yı Türkiye’nin belli siyasî açılımları yapıp yapmadığı belirleyecek” diye tamamlıyor.

OHAL’in kaldırılması konusunda net mesajlar verilmeli

Türkiye’nin eski AB Daimî Temsilcisi Selim Kuneralp, “Türkiye için vizesiz Avrupa mümkün mü” sorusunu cevaplarken, siyasî iltica sorununun oluşturduğu sıkıntıya dikkat çekti: “OHAL kalkmadıkça, siyasi iltica sorunu da ortadan kalkmayacak. 2015’te Türkiye’nin hukuk sisteminin sağlam olduğunu düşünen AB Komisyonu’nun şimdi OHAL endişesi yaşaması çok doğal. Türkiye’den beklenen OHAL’in kaldırılması konusunda daha net mesajların verilmesi görünüyor.” Siyasî iltica sorununun Türkiye’nin vizesiz Avrupa çalışmalarını tıkayan en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Kuneralp, terörle mücadele mevzuatının Avrupa standartlarına taşınması, kişisel verilerin korunması, AB polis teşkilâtı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması, yolsuzlukla mücadele, suç bağlantılı konularda işbirliği ve Geri Kabul Anlaşması’na yönelik eksiklerin de büyük engel teşkil ettiğine dikkat çekiyor.