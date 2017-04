Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iktidara yakın görünmekle ilgili yöneltilen bir soruya, “Ben hem Türk kimliğimle hem de Müslüman kimliğimle gurur duyuyorum” şeklinde cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, görevine bir süreliğine ara vereceğini açıkladı. Sabancı, Hürriyet’e yaptığı açıklamada iktidara yakın görünmekle ilgili bir soruya, “Türkiye’nin burjuvazisi kimliklerinin tümünü kabul edip sahip çıkma özgüvenine eriştiyse, bu bence alkışlanacak bir şey, yerilecek değil. Ben hem Türk kimliğimle, hem de Müslüman kimliğimle gurur duyuyorum” şeklinde cevap verdi. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, “Siyasî değil, şahsî bir karar. Referandum sonucuyla ilişkilendirilmemesi için şimdi açıklıyorum” diyerek Hürriyet’ten ayrıldığını duyurdu.

Biz tüm dünyanın İslam’ın güzelliklerini görmesini istiyoruz

Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet’e verdiği röportajda, Washington DC’de Atlantik Konseyi’nde, ve New York’taki ‘Women in the World’ konferansında art arda İslamofobi konuşmaları yapmasını tepkiyle karşılayan bir kesime yönelik değerlendirmesinde, “Birbirimizi iyi dinlemiyor ve anlamıyor olmamızın dünyadaki en acı sonuçlarından biri İslamofobi. Bu meseleyi birçok uluslar arası forumda gündeme getiriyoruz ve gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Bahsettiklerine ek olarak Washington’daki ‘Kur’ân Sanatı’ sergisine de destek olduk. Amerika’da Kur’ân-ı Kerîm üzerine bu büyüklükteki ilk sergiydi. Biz tüm dünyanın İslâm’ın güzelliklerini görmesini istiyoruz” dedi.

“Anadolu bilgeliğinden öğreneceklerimiz var” diyen Vuslat Doğan Sabancı sözlerine şöyle devam etti., “Kanaatimce medya 21. yüzyılda toplumu ileriye götüren, sahici sohbet zeminleri oluşturmalı. Acaba çok eskilerden, aslında tüm insanlığa has iletişim edebini yeniden kazanabilir miyiz? Samimi sohbet, muhabbet... Bunlar bizim topraklarımızın değerleri. “Gelin tanış olalım” diyor Yunus Emre. “İşi kolay kılalım”, “dünya kimseye kalmaz”... Ben bu duru ifadeleri ve altında yatan Anadolu bilgeliğini çok önemsiyorum.”

Keşke çok daha fazla insan bu çabaya katılsa

‘Size mi kaldı İslâm’ı savunmak’ gibi eleştirilere de cevap veren Sabancı, “Sana kızıp oruç bozamayacağım. 1.5 milyarlık İslâm dünyası kimsenin tekelinde değil ki. “Kimliğimi bu Müslüman ya da Türk kimliğim olabilir dünyada haksız saldırılara uğradığı yerde savunurum. Biz bunu vazife edinmiş bir aileyiz. Ayrıca yurtdışında, Batılıların anladığı dilden, haklı dâvâlarımızı anlatmayı iyi biliyoruz. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Meselâ Washington’daki İslamofobi panelinin çok değerli katılımcıları vardı, etkili bir toplantı oldu. Ancak tabiî ki İslamofobi bir tek Doğan Grubu’nun üstesinden gelebileceği bir önyargı değil. Bin kat fazla çaba gerekli. Keşke çok daha fazla insan bu çabaya katılsa” şeklinde konuştu.

Bu geride kalmış bir bakış

‘Diğer kanattan da eleştiri vardı. “Laik Türk burjuvazisinin Yeni Türkiye’ye göz kırpma çabası” diye yorumlayanlar oldu. Bu meselelere girerek hükümete iyi gözükmek istediniz mi?’ sorusu üzerine Sabancı, “Laik burjuva’ illaki Batılı değerlerle yoğrulmuş, sadece Batılı kimliğe sahip çıkan ve özündeki Doğulu, Müslüman kimliğini inkâr eden biri olmak zorunda değil. Bu, geçmişte, geride kalmış bir bakış. Türkiye’nin burjuvazisi kimliklerinin tümünü kabul edip sahip çıkma özgüvenine eriştiyse, bu bence alkışlanacak bir şey, yerilecek değil. Ben hem Türk kimliğimle, hem de Müslüman kimliğimle gurur duyuyorum”ifedelerini kullandı.