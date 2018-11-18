"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

18 Kasım 2018, Pazar 12:20
Washington Post gazetesi, "Trump, Muhammed Bin Selman'ın yalanlarını savunuyor. Kongre gerçekler üzerinde ısrarcı olmalı" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Amerikan Washington Post gazetesi Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yüzsüzlükle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili hesap verme zorunluluğundan kurtulmak için yalan yollara başvurduğunu ve Trump yönetiminin buna yardım ettiğini yazdı.

Yazıda, perşembe günü Riyad'da bir savcının Veliaht Prensi bütün suçlardan muaf tutan ve var olan gerçeklerle çelişen bir açıklamada bulunduğu belirtilerek, bu davanın "kökenine inme" sözü veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu üstünü örtme durumunu reddetmek yerine bunu kabullendiği ifade edildi.

Trump'ın Suudi lideri destekliyor

"ABD Hazine Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetine ismi karışmış 17 Suudi şüpheliye yaptırım uyguladı, fakat Muhammed Bin Selman'ı ve üst düzey istihbarat yetkililerini bundan muaf tuttu." ifadesine yer verilen yazıda, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaşmasına rağmen, Trump'ın Suudi lideri desteklediğine dikkat çekildi.

İstihbarat yetkililerin vardıkları bu sonuçla ilgili aralarında ses kayıtlarının, cinayet ekibinin lideri ve Washington'daki Suudi büyükelçi arasında geçen telefon görüşmelerinin bulunduğu kanıtlar konusunda Trump'ı bilgilendirdiklerinin dile getirildiği yazıda, Beyaz Saray'ın 33 yaşındaki prensi stratejik bir müttefik olarak görme kararının yanlışlığını kabullenme olacağı için, Trump'ın Selman'ın sorumluluğunu kabul etmediğine işaret edildi.

Yazıda, Kongre'nin ABD dış politikasını yalanlar yerine gerçekler üzerine kurması konusunda harekete geçmesi gerektiğine işaret edildi.

3 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatörün, Suudi Arabistan yönetimi ya da kraliyet ailesinden Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olanlara ABD yönetimi tarafından 30 gün içinde yaptırım uygulanmasıyla ilgili teklif sunacakları belirtilen yazıda, teklifte ayrıca Suudi Arabistan'a ABD'den yapılan silah satışının durdurulmasının da yer alacağı kaydedildi.

Gazetenin yazısında eğer Beyaz Saray, veliaht prensinin yalanlarına yardım etmeye devam ederse, Kongre'nin kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Senatör Corker'dan Selman'la ilgili açıklama

ABD Tennessee Senatörü Bob Corker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiğine işaret ettiğini dile getirerek, Trump yönetiminin, Selman'ın emirlerini yerine getiren kişileri infaz etmeden önce sorumluluğunu yerine getiren güvenilir bir karara varması gerektiğini belirtti.

Sanders'ta ABD yönetimine çağrı

Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetimine Suudi Arabistan'la ilişkilerini yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Sanders, "CIA, Selman'ın Kaşıkçı'yı öldürme emrini verdiğini doğruladı. ABD yönetimi zalim Suudi diktatörlüğüyle ilişkilerini yeniden değerlendirmeli ve Yemen'deki savaşı desteklemeye son vermelidir." ifadesini kullandı. 

AA

Etiketler: Kaşıkçı, Trump
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank yerli kanser ilacını yerinde inceledi

    'İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli'

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

    "Bizim derdimiz kavga etmek değil"

    Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım gibi projeler ekonomik iş birliğimizin temelini oluşturacak

    Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na YPG uyarısı

    Gençler sabah namazında Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'nde buluştu

    Trump'tan CIA'ın Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

    Diğer KHK’lılar ne olacak?

    'Lütfen önce siz örnek olun'

    ABD: Sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıyız

    Karikatürler

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

    Niyazi-i Mısri yâd edildi

    Doların düşmesi de dert

    İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

    Kılıçdaroğlu: Krize rağmen iş dünyası eleştiri yapamıyor

    NYT'den ayrıntılı 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Diğer KHK’lılar ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir
    Genel

    'Lütfen önce siz örnek olun'
    Ece İrem Toros

    Sıkıntının baharı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bir otobüs yolculuğu hatırası...
    Genel

    Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor
    Genel

    Karikatürler
    Adnan NACİR

    Kriz, Yönetim Krizi
    Genel

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.