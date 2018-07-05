‘Ya boyun eğecektik, ya kapanacaktık’

Habertürk Gazetesi’nin basılı yayına son vereceği gün, Kültür TV’nin (KRT TV) kapanacağı öğrenildi.

Kültür TV’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceği belirtildi. Avukat Fidel Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibi Didem Duyum görüştüklerini belirterek, “Biraz önce KRT TV’nin sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! ‘Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz’ dedi” ifadelerini kullandı.

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