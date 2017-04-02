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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

''Yabancı ülke adına çalışmak suçtur''

02 Nisan 2017, Pazar
Forbes yazarı, Baltimore Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Charles Tiefer’a göre de Flynn’in dokunulmazlık istemesinin nedeni açık; ‘Türkiye için suç işlemiş olabilir.’

Tiefer Forbes’daki yazısında Flynn’in Trump’ın ne bildiğini ve ne zaman öğrendiğini anlatması durumunda Trump’ın koltuğunun da tehlikeye düşeceğini savundu. Yazısının büyük bölümünü Flynn’in Türkiye için lobicilik faaliyeti yürütmesine ayıran Tiefer, şöyle yazdı: “Flynn, Donald Trump’ın kampanya danışmanıyken, çok iyi ücretle (yarım milyon dolar) yabancı bir hükümetin lobicisi olarak hareket etti. Belirli biçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye’nin giderek diktatörleşen hükümeti için çalıştı ve ödeme aldı. Flynn’in ne yaptığına girmeden, basit bir gerçek var ki kaydolmalıydı ancak kayıt yaptırmadı.” Tiefer, “Woolsey toplantıda Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki evinden kaçırılarak, Türkiye’ye gemiyle gönderilmesi için teorik tartışmalar yapıldığını söyledi. Woolsey, toplantı boyunca Flynn’in Gülen’e karşı bu entrikaya yardım etmesi için danışman olarak kendisini işe almaya çalıştığını söyledi” derken, bu bilgilerin Flynn’in ‘Erdoğan’dan aldığı ücret karşılığında, CIA direktörünü de ‘bağlayarak’ ABD koruması altındaki bir kişiyi kaçırmayı planladığı’nı gösterdiğini yazdı.

Flynn ‘Türkiye adına suç işlemiş’ olabilir

Danışmanlığını yaptığı ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyası sırasında Rusya’yla kurduğu ilişkiler açığa çıkınca istifa eden Michael Flynn’in Türkiye’yle bağlantısı da ABD basınının yakın markajında. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn, avukatı aracılığıyla, kongreye seçim çalışmaları sırasında Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisilak’la yaptığı görüşmelere ilişkin konuşabileceğini, ancak bunun için dokunulmazlık istediğini duyurmuştu. Flynn sadece Rusya ilişkileriyle değil, Trump’a danışmanlık yaparken Türkiye işadamı Ekim Alptekin’in şirketiyle lobicilik anlaşması yapıp 530 bin dolar para almasıyla da gündemde. Diken Haber’de yer alan bilgilere göre, Flynn’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’la da bu dönemde görüştüğü ortaya çıkmıştı.

 

Etiketler: flynn
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