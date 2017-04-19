Yağmur altında katreler adedince duâ

Özgürlüğünden 50 gündür mahrum olan gazetemiz çalışanı N. Nur Ener, cezaevinde annesi ve babası ile haftalık görüş günü dolayısıyla konuşma fırsatı buldu.

Nur, yağmurların yağdığı bugünlerde cezaevindeki herksin ve kendisinin yağmur tanelerince duâ ettiğini söyleyerek, cezaevindeki manevi havayı annesi aracılığıyla aktardı. Cezaevinde kaldığı yerin boyutlarını 16’ya 7 adım olarak belirten Nur Ener, içerideki kişilerin kendilerine ulaşan eski Yeni Asya Gazeteleri’ni tekrar tekrar okuduklarını ve elden ele dolaştırdıklarını aktarırken, seslerini duyuran Yeni Asya’ya da teşekkürlerini ve duâlarını gönderdiklerini anlatmış.

Martılar özgürlük sembolümüz

İçeride bulundukları sürece okuma ve ibadetler dışında kalan sürelerde çeşitli el işleri yaptıklarını annesine anlatan Nur Ener, pencerelerinden gördükleri martıların onların özgürlük sembolleri olduğunu ve bir peçeteye beyaz bir martı işlediğini söylemiş. Nur’un Geçen hafta özellikle istediği ve nişanlısı Recep Kılınç’ın hazırlattığı aile fotoğrafı baskılı tişört ise cezaevi yönetimi tarafından içeri alınmadı. Diğer yandan evlilik hazırlıkları için Nur’un ailesi ve nişanlısı çalışmalara devam ediyor. Referandum nedeniyle oy kullanmak için İzmir’e giden anne Nazan Ener, “İzmir’e gidince Nur için hazırladığım çeyizlikleri gördüm ve çok duygulandım. İnşallah ümit ediyorum ki kızım oradan biran önce çıkarak kendi yuvasını kuracak” dedi.

İstanbul – Yeni Asya