Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

AVUSTRALYA FİLİSTİN SAVUNMA KURULUŞUNUN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA KONUŞAN ÜNLÜ İNGİLİZ MÜZİSYEN ROGER WATERS İSRAİL’ İN SALDIRGAN TUTUMUNU AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ.

APAN (Australia Palastine Advocacy Network) adlı avukatlık kuruluşunun Melbourne’de düzenlediği programda konuşan ünlü İngiliz müzisyen Roger Waters, İsrail hakkında sert açıklamalarda bulundu. Waters “Bizler burada müzisyen olarak insanları eğlendiriyoruz, ama Filistin’de İsrail güvenlik güçleri antrenman yapmak için futbol sahasına giden 18 yaşındaki çocukları vuruyor. Futbol oynayan çocuğun ayağından birini yedi kez diğer ayağını ise 4 kez vurdular. O askerler vurdukları çocuğun bir daha futbol oynayamayacağını ve tekrar yürüyemeyeceğini de biliyorlar” dedi.

İsrail’in yaptığı zulümlere tepkisini büyük bir şekilde dile getiren Waters’ın konuşması dinleyicilerden büyük alkış aldı. Roger Waters konuşmasına şöyle devam etti: “Ben Filistin’de olanları önemsiyorum. Bakın ben Filistinli değilim ve Filistin’de de yaşamıyorum, geceleri kapılarımı tekmeleyen birileri de yok, ama Filistindeki insanlar bu anlattıklarımı sürekli yaşıyorlar.”

İsrail, kanunları ihlâl ediyor

Konuşmasında İsrailli bir askere tokat atan Ahed Tamimi’ye de değinen ünlü müzisyen Waters, “İsrail’in kanunlara uyduğuna inanmıyoruz, biz bu insanların şahsî haklarının olduğunu düşünüyoruz 1948’den bu yana İsrail sistemli bir şekilde Filistin ile uğraşıyor. Eğer İsrail bir devletse Filistin de bir devlet olarak kabul edilmelidir” dedi. Waters İsrail devleti artık yaptıklarını kabul ediyor çünkü uzun yıllar boyunca İsrail’in yaptıkları ortada, artık Netanyahu’nun olanları inkâr etmesi imkânsız” şeklinde konuştu.

Filistin’de yaşayan insanlara destek olabiliyoruz

Bu programda bulunan insanların çabaları boşuna değil diyen Waters ABD’yi kastederek “Ana akım medya bunları haber yapmayacak. Ben insanlarla konuşuyorum, gençler ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Yahudi topluluğu İsrail’in uyguladığı sömürgeci, ırkçı ve ayrımcı politikalara eskisi gibi destek vermiyor. Buradaki sıradan insanlar 10.000 mil ötedeki insanlara destek oluyor. Filistin’de yaşayan insanlara destek olabiliyoruz ve onlara acıyoruz, bizi insan yapan da bu” dedi. Ünlü müzisyen daha önce de İsrail’in saldırgan politikalarına karşı tepki göstermişti.

Haber: Furkan Enes Durak - İstanbul

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