"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yakalanan PKK'lı adliyeye böyle getirildi

05 Ocak 2017, Perşembe 13:11
Batman'da keşif yaparken yakalanan PKK'lı Hakkı Turgay, adliyede sedyenin gireceği büyüklükte asansör olmadığı askerler tarafından taşındı.

Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre; Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Terörist Listesi'nde" gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu mensubu "Senar" kod adlı Hakkı Turgay yakalandı. Adliyede sedyenin gireceği büyüklükte asansör olmadığı için PKK'lı terörist sedyeyle taşındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.

Bu kapsamda; 24 Aralık 2016 tarihinde Batman İl jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan operasyon sonucunda; İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Terörist Listesi'nde" gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu BTÖ mensubu Senar (k) Hakkı Turgay ve bu terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yapan H.G., Ç.A. ve M.Y. isimli işbirlikçi şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

 

Yakalanan bu şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; (1) adet el dürbünü, (1) adet el telsizi, (1) adet 9 mm tabanca, (2) adet av tüfeği, (15)adet 9mm fişek, (15) adet kaleşnikof P.Tf fişeği, (17) adet av tüfeği fişeği, (1) adet not defteri, (1) adet sırt çantası, (1) kutu silah temizleme spreyi, (5) adet büyük boy pil , muhtelif giyim malzemeleri, (2) adet terör örgütü mensuplarına ait fotoğraf, (12) adet CD, (1) adet cep telefonu (2)adet sim kart ve (1) adet otomobil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığı'nca konulmuştur.

 

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

 

 

Okunma Sayısı: 1139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    05.01.2017 14:16:33

    Sedyeyi ters taşımışlar. Baş önde olur :(

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kar başladı, İstanbul’da trafik felç!

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Beşiktaş saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

Yassıada avukatlarından Mehmet Yağcı vefat etti

''Evlilik programları kadın haklarına aykırı''

Cuma Hutbesi’nde teröre karşı birlik olma çağrısı

Bakan Işık'tan flaş İncirlik açıklaması

Türkiye'nin gündemi oldu

İzmir şehitleri dualarla...

İzmir'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

Adını galaksiye yazdırdı

"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya rahmet ve dualarla yâd ediliyor...

136. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu açıklandı

Yükseliş ve yeni rekorlar devam ediyor: Altın, Dolar ve Euro'da son durum?

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!

Komisyon havanda su dövdü

Suriye ve Irak’la sil baştan

Elektrikler neden kesiliyor?

Günün Osmanlıca Vecizesi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL değişimi
Genel

Komisyon havanda su dövdü
Faruk ÇAKIR

Suriye hatasını itiraf
Cevher İLHAN

Terörün kaynağı araştırılmalı...
Genel

Suriye ve Irak’la sil baştan
Sebahattin YAŞAR

Cennetî atmosfer
M. Latif SALİHOĞLU

İnönü Muharebesi ve İsmet Paşa
Risale-i Nur'dan

Kavga kapısını kapamak için, faiz kapısını kapayınız
Genel

41 ilde eş zamanlı 'polis okulu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Genel

Adını galaksiye yazdırdı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.