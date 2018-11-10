"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yalan haberdeki artış endişelendiriyor

10 Kasım 2018, Cumartesi 01:08
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü ile Oxford Üniversitesi’nin hazırladığı ‘Dijital Haberler Raporu’nda Türkiye’de haberlere genel anlamda duyulan güven yüzde 38 olarak belirlendi.

Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü ile Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, haber okuyucularının en çok güven eksikliği yaşadığı ve ‘yanlış bilgilendirme’ durumlarıyla en çok karşılaşılan ülkeler arasında bulunuyor. ‘Dijital Haberler Raporu’ aralarında Türkiye’nin de olduğu toplam 37 ülkede 2018 yılının başında internetten yapılan bilimsel bir anketin sonuçlarına göre hazırlandı. Araştırmada haber kaynaklarına duyulan güven, yanlış bilgilendirme, yeni dijital haber portalları ve uygulamalar ve Facebook kullanımı ile ilgili değişiklikler gibi konulara odaklanıldı. Elde edilen verilere göre Türkiye’de haberlere genel anlamda duyulan güven yüzde 38. Bu oran sosyal medyada yayınlanan haberler için ise yüzde 33. Raporda siyasal eğilim ve tercihlerin de medyaya duyulan güveni etkilediği belirtiliyor. Türkiye’de sağ görüşlü bireyler arasında medyaya güven duyanların oranı yüzde 51 olarak belirlenirken, araştırmaya katılan sol görüşlü bireylerin sadece yüzde 29’unun medyaya güvendiği ortaya çıktı.

Gençler de medyaya güvenmiyor

Türkiye’de 18-24 yaşlar arasındaki gençlerin medyaya olan güveni en az seviyede. Bu yaş grubundakilerin sadece yüzde 28’i güven konusunda olumlu cevap verdi. Araştırma verilerine göre, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ‘yanlış bilgilendirme’ ve ‘yanlış haber’ konuları Türkiye’deki okuyucuları da ciddî oranda endişelendiriyor. Araştırmaya dâhil olan okuyucuların yüzde 49’u ‘tamamen siyasal ya da ticarî amaçlarla uydurulmuş haberlere’ sıklıkla rastladıklarını belirtti. VOA’nın haberine göre, araştırmaya dâhil edilen 37 ülkenin katılımcılarının bu soruya verdiği cevabın ortalaması ise yüzde 26. Diğer taraftan, Brezilyalı okuyucuların yüzde 85’i, İspanyalıların yüzde 69’u ve Amerikalı okuyucuların yüzde 64’ü de ‘yanlış haber’ endişesini taşıyor.

Etiketler: medya, basın, yalan haber
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat zulmünü hatırlattı

    Arapça Ezan İslam’ın evrensel çağrısıdır

    İslâm yalnızca barış ve mutluluk getirir

    Yardım örgütleri Yemen için alarmda

    Trump'tan yasa dışı giriş yapanların iltica başvuruları ile ilgili karar

    Trabzonspor Malatya'ya farklı mağlup etti

    Yeni Asya Neşriyat TÜYAP’ta

    ABD ikircikli davranıyor

    Telefon ve tablet ‘susturucu’ gibi kullanılıyor

    Sağlıklı ömrün sırrı az yemek

    Hakkari'deki patlamaya yayın yasağı

    1 Filistinli şehit oldu, 36'sı yaralandı

    Çin zulmü ağlattı

    Vefatının 35. yılında rahmete vesile olması duasıyla: ''Said Nur ve Talebeleri''

    Doğalgaz ve elektrikte indirim olabilir

    2019’da büyüme gerileyecek

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Mültecilere yardım etmek bizim görevimizdir

    Akşener: İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim

    Demokrat Parti Lideri Uysal'dan ittifak açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat zulmünü hatırlattı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizme karşı demokrat duruş
    Genel

    Arapça Ezan İslam’ın evrensel çağrısıdır
    Cevher İLHAN

    Ankara “tezgâh”a gelmemeli…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sayyâd-ı bîinsaf...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İrlandalı şarkıcının anlamlı tercihi
    Ahmet BATTAL

    TCDD’den taahhütsüz hızlı çufçuf
    Yasemin YAŞAR

    “Mış” gibi yaşamak, “mis” gibi yaşamak mıdır?
    Süleyman KÖSMENE

    Birbirimizi duadan mahrum etmeyelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.