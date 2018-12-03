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Yalan haberle mücadele edilmeli

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:05
UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele noktasında üst düzey adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Mersin’de Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından düzenlenen “Medya ve Algı Yönetimi” paneline katılan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, medyanın dünyanın aynası olması gerektiğini ifade etti. Medya üzerinden yapılan algı operasyonlarının en tehlikeli savaşlardan biri olduğunu vurgulayan Değirmencı terör örgütlerinin medyayı çıkarları doğrultusunda silah olarak kullandıklarını belirtti. Küresel şebekelerin kontrolünde olan medya organlarının algılarla oynayarak, toplumun masum insanlardan nefret etmesini, zalimleri ise sevmesini dayattığını belirten UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “En basit örneği Suriyeli mülteciler. Irkçılığı besleyen yalan haberlerle bir takım çevreler düğmeye basıyor. Yalan haber dakikada sosyal medya üzerinden milyonlara ulaşıyor. Evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimize karşı bir anda ön yargılar oluşuyor. Aynı çevreler bakıyorsunuz; Mısır’da Sisi’nin, Suriye’de Esad’ın yanında duruyor” şeklinde konuştu. 

Herkes sorumluluk almalı

Yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele noktasında üst düzey adımlar atılması gerektiğini de vurgulayan Değirmenci, gazeteci, aktivist, akademisyen, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sosyal medya uzmanlarından oluşturulacak bir platformla yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Değirmenci, “Medya organları, yalan haberden uzak durmalı; ırkçı, mezhepçi, kışkırtıcı, kin ve nefret içeren bir dil yerine sağduyuyu öne çıkaran, birleştirici bir dil kullanmalıdır. Öte yandan bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmaktan uzak durmalıyız” dedi. 

HABER: RECEP GÖREN

Haber Merkezi

Etiketler: haber, gazetecilik, medya
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