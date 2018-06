Yalan haberlere dikkat!

Rakibini alt edemeyen bir takım siyasilerin veya tek işi yalan üretmek olan yayın organlarının, yaftalama ve yanlış haber üretme yolunu seçtikleri âşikar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan doğrulama uzmanları vatandaşları uyardı.

Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, adayların ve partilerin kampanya yarışında özellikle sosyal medyada “yalan haberlerin” görünürlüğü artış gösteriyor. Hedef alınan siyasilerin kim olduğu fark etmeksizin, internet ortamında dolaşan görsel ya da yazılı “haber” gibi görülen ancak doğru olmayan bilgiler, sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşabiliyor. Ancak bilgi doğrulama uzmanları internet kullanıcılarını daha sorgulayıcı bir tavır alması konusunda uyarıyor. Doğrulama uzmanı Atakan Foça DW Haber’e yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte insanların birbirlerini söz konusu yapıya ait olmakla yaftaladıklarını belirtti. Foça, “her grup kendi rakibini elemek, kendi rakibinin kamuoyundaki popülerliğini düşürmek için yalan haberlere başvuruyor” ifadesini kullandı.

O fotolar montaj çıktı

Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir camide halay çekerken ya da İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in, Fethullah Gülen ile yan yana görüldüğü fotoğraflar sosyal medyada binlerce kere paylaşıldı. Ancak yapılan incelemerle hem İnce’nin hem de Akşener’in fotoğraflarının, başka fotoğraflara montajlandığı görüldü.

O tweetler nereden atıldı?

Bir başka örnekte ise geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet tamam derse çekiliriz” ifadesi üzerinde Twitter’da başlayan T A M A M ve DEVAM etiketli paylaşımlarda, her iki taraf da karşı tarafı yurtdışındaki hesaplardan destek almakla suçlamıştı, ancak bunun yanlış bir bilgi olduğu ortaya çıktı. Foça T A M A M – D E V A M tweetleri için şu tespitlerde bulundu: Görsellerin, T A M A M ve D E V A M kelimelerinin kullanıldığı tweetlerin hangi ülkelerden atıldığını gösterdiği iddiası doğru değil. One Million Tweet Map, harfleri arasında boşluk bırakılan her kelime için benzer sonucu gösteriyor.”