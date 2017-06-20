Yan yana yürüme zamanı

“Yan yanayız, biraradayız” katılımcıları ve imzacıları ‘Yurttaş Girişimi’ adı altında toplanarak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve her görüşten insanın katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek çağrısı yaptı.

Yurttaş Girişim ‘Yan yana ve birarada’ olmak için yaptığı çağrı şöyle; “Binlerce imza ile “Yan yanayız, biraradayız” dedik. Adalet için, barış için, demokrasi için taleplerimizi ortaklaştırdık, seslerimizi birleştirdik. Şimdi yan yana, bir arada yürüme zamanı. Dokunulmazlıkların Anayasaya aykırı olarak kaldırılmasını izleyen dönemde, HDP milletvekillerinin, eş başkanları dahil tutuklanmasıyla başlayan süreç, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıla mahkûm edilmesiyle sürüyor. Tek adam iktidarının; her türlü muhalefeti sindirme, topyekûn susturma amacı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkıyor. Yargının tümüyle iktidarın güdümüne girdiği bu ortamda; adaletten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, tarafsız ve bağımsız yargıdan yana olan bütün yurttaşları, siyasî-ideolojik ayrılıklarını, din, dil, inanç, etnik kimlik farklılıklarını bir yana bırakarak “Adalet Yürüyüşü”ne katılmaya çağırıyoruz. Bizler bütün renklerimizle orada yan yana olacağız, birlikte yürüyeceğiz.” İstanbul – Yeni Asya

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