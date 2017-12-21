Yanıltıcı reklamlara 1.2 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulunca, vatandaşları yanıltan ve usulsüz yayınlanan reklamlar nedeniyle kasım ayında ilgili firmalara 1,2 milyon lira tutarında ceza kesildi.

Reklam Kurulunca, geçen ay 302 dosya karara bağlandı. Bu dosyalardan 208'i, ön inceleme sonucu başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırılık nedenleriyle detaylı incelemeye değer bulunmadı. Kurulca görüşülen 94 dosyadan 10'unda mevzuata aykırılık tespit edilmezken, 63'ünde durdurma cezasına, 21'inde ise idari para ve durdurma cezasına hükmedildi.

Kurul tarafından kasımda uygulanan toplam idari para cezası 1,2 milyon liraya ulaştı. Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında, turizm sektörü ilk sırada yer alırken, bunu sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri, iletişim, dayanıklı tüketim malları, finansal hizmetler sektörleri izledi.

Kurul, yanıltıcı yıldız tanıtımı yaparak tüketicileri ve ülkeye gelen yabancı turistleri aldatan turizm işletmelerine ve aldatıcı tanıtım yapan termal tesislere yönelik idari yaptırım kararları aldı.

Sağlık mesleğine mensup olmadığı halde yetkisiz tıbbi işlemler yaptığı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye attığı tespit edilen kişilere idari yaptırımlar uygulanarak, konu hakkında adli işlemler yapılması için söz konusu dosyaların Sağlık Bakanlığına da gönderilmesi kararlaştırıldı.

Özellikle alışveriş merkezlerindeki firmaların camekanlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan indirimli satış reklamları için idari yaptırımlar uygulandı. Türkiye genelinde bu konuda farkındalık oluşturulması için Bakanlığın gerekli işlemleri yapmasına karar verildi.