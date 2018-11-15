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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yanlış, yanlışla düzeltilemez

15 Kasım 2018, Perşembe
SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA EKLENEN 5. MADDE, TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRİLDİ. AMA YİNE SIKINTILI İFADELER VAR.

Özelin yolu açıldı

KHK’LI doktorların, STK’ların ve muhalefetin yoğun tepki gösterdiği maddede yapılan değişikliğe göre KHK'lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek ve raporları geçerli olacak.

Güvenliğe 75 bin tl

güvenlik soruşturmasından geçemeyenlerin 450 gün beklemesini ya da pratisyenlerin 75 bin, uzmanların 120 bin TL tazminat ödemesini öngören düzenlemeye anlam verilemedi.

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YANLIŞ, YANLIŞLA DÜZELTİLEMEZ

Meclis’e sunulan Sağlıkla İlgili Kanun Teklifi’nin tepki çeken 5. maddesi geri çekildi, fakat ‘güvenlik soruşturmasından geçemeyen pratisyen hekimler 75 bin, uzman hekimler 120 bin TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek’ şartı getirildi.

AKP tarafından Meclis’e sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tepki çeken 5. maddesi geri çekildi. Edinilen bilgiye göre Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan teklifin 5’inci maddesi üzerine siyasî parti gruplarından temsilciler bir araya geldi. Görüşmelerde KHK ile ihraç edilen hekimlerin SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışamayacağı ve rapor düzenleyemeyeceği şeklindeki bölümün çıkarılmasında mutabakat sağlandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Gergerlioğlu, “Geri adım attılar. KHK’lı SGK’lı hastanelerde çalışabilecek” dedi.

Parayı veren ‘güvenli’ sayılacak 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaparak, ‘’KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek’’ ifadelerini kullandı. Sağlık teklifinin Genel Kurul görüşmeleri önceki gün başladı. Değişiklik önergesinin Genel Kurul’da verilmesi bekleniyor.

Tartışma bitmedi

Söz konusu maddede güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan yeni hekimlere de SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışma engeli getiriliyordu. Bu yasak teklifin komisyon görüşmeleri sırasında önerge ile çıkarılmış özelde çalışma yolu yeni mezunlar için açılmıştı. Şimdi Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan teklifte bir önerge verilerek getirilmek istenen bu yasak ihraç edilmiş hekimler için de uygulanmayacak. Ancak yine de tartışma konusu 5’inci madde tekliften çıkarılmayacak. Söz konusu maddede güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimlerin özel hastanelerde çalışması için 600 gün bekleme süresi 450 güne çekilecek. Ayrıca bu süre pratisyen ve uzman hekimler için ayrı belirlenecek ücret tarifesi ile (75 bin-125 bin) kaldırılabilecek.

 

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