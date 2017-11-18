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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Yapı denetim firmalarına ceza yağdı

18 Kasım 2017, Cumartesi 15:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl yapı denetim firmaları sorumluluğundaki 7 bin 134 şantiye ve bin 677 büronun denetimi yapıldı. Bu kapsamda, görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen firmalara 5 milyon lirayı aşkın idari ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen yapı denetim firmalarına bu yıl 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün itibarıyla yurt genelinde yapı denetim sistemine kayıtlı bin 598 yapı denetim firması aktif denetim yapıyor.

Bakanlıkça bugüne kadar denetlenen şantiye sayısı 44 bin 651, büro sayısı ise 13 bin 277'ye ulaştı. Denetimler sonucunda 467 yapı denetim firmasına "yeni iş almaktan men", 826 kuruluşa da "belge iptali" cezaları uygulandı.

BU YIL YAPILAN DENETİMLER

Bakanlık tarafından bu yıl da yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan 7 bin 134 şantiye ve bin 677 büro denetlendi.

Bu kapsamda görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği belirlenen 50 yapı denetim firmasının belgesi iptal edildi, 110 firma için de kapatılma kararı verildi. 

Ayrıca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen firmalara 5 milyon 145 bin 295 lira idari ceza verildi.

217 DENETÇİNİN BELGESİ İPTAL

Öte yandan, yapı denetim sistemine kayıtlı 28 bin 655 denetçi mimar ve mühendis, 51 bin 219 kontrol elemanı görev yapıyor.

Bu çerçevede bu yıl 927 denetçiye belge verilirken, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen 217 denetçinin de belgesi iptal edildi. 

AA

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