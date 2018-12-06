Yapılan TBMM’ye hakaret değil, saldırıdır

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın TBMM’nin henüz kanunla kurmadığı FİKKO’nun toplandığını duyurmasını eleştirdi.

Bekaroğlu, “Berat Albayrak’ın yaptığına bakar mısınız? Daha kanunla kurulmayan bir komitenin ikinci toplantısını yapmış ve kararlar almış” dedi.

Konuyu, teklifi getiren milletvekiline ve komisyon başkanına da sorduklarını anlatan Bekaroğlu, “Komitenin kurulacağını biliyordu, bunun için ön toplantılar yaptı” cevabı aldıklarını söyledi.

Bekaroğlu, “Sayın Albayrak’ın yaptığı bu iş, TBMM’ye hakaret falan değil, saldırıdır. Bu bir darbe girişimidir. Sen kimsin? TBMM’nin daha çıkarmadığı, kurmadığı kuruluşun toplantısını yapıyorsun. Nereden alıyorsun bu yetkiyi?” sorusunu yöneltti. Hukuka bağlı olmayan yönetimlerin meşru olmayacağını ifade eden Bekaroğlu, “Bu bakan, meşru değildir. Buna bunu yaptıran seçilmiş her kimse, bizim nazarımızda meşru değildir. Bunlar, ‘darbe marbe’ falan diyorlar ya her an her dakika darbe yapıyorlar. Bunlar, demokrasiyi darbeliyorlar” ifadelerini kullandı.