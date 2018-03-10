Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Korta, Babak Uşağı, Kaşa köyleri, Kafar Rum, Kurt Kulak, Zellaka ve Kıfar Zeit köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

171 bölge kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köyleri ile Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit köylerini terörden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 135'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 171 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Yaralanan 117 asker görevlerine döndü

TSK'dan "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir." açıklaması yapıldı.