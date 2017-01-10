Yaralar derinleşmeden hukuka dönün

OHAL kapsamında yayımlanan KHK’larla on binlerce insanın suçsuz yere mağdur edildiğini belirten Adalet Zemini, yetkililere seslendi ve “yaralar iyice derinleşmeden hukuka dönün” çağrısında bulundu.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararnamelerle çeşitli kamu kurumlarından 8 bin 323 kişi ihraç edilmişti. Yaşananlara tepki gösteren Adalet Zemini ‘ Adalet ve Barış İstemek Suç Değildir’ başlığı ile bir basın açıklamasında bulundu.

‘Algı operasyonlarıyla hareket ediliyor’

Darbecilerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan platform şu açıklamalarda bulundu: “Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL mevzuatı içerisinde çıkarılan kararnamelerle, darbecilere yönelik yürütülen haklı mücadelenin yanında, farklı kesimlerden birçok kurum ve kişi de haksız biçimde cezalandırılmaktadır. ‘Yeni’ siyasal konsept olarak belirlenen ‘milliyetçi’ perspektife dayanan bir strateji doğrultusunda iktidarın dizaynını amaçlayan ve çoğu yerde ihbarcılıklara dayanılarak veya fırsat ele geçmişken muhalifleri de ‘temizleme’ gayretkeşliğiyle, darbecilerle veya ‘terör örgütleriyle’ hiçbir ilgisi bulunmayan birçok kişi işinden atılmakta veya itibarsızlaştırılmaya yönelik linç kampanyalarına maruz bırakılmaktadır. Fatma Bostan Ünsal gibi Ak Parti’nin kurucularından, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi Mazlumder eski başkanlarından, Halil İbrahim Yenigün gibi İDE’nin kurucularından, Cuma Çiçek gibi Barış Vakfı kurucularından, Selim Temo gibi bir edebiyat insanı olan isimler ve bunlara eklenebilecek daha pek çok kişi de, son dönemde haksız bir biçimde işlerinden ihraç edilmişlerdir. Bu kişilerin işten uzaklaştırılmalarında, somut ve hukuki dayanaklardan ziyade, haklarında yürütülen dedikodular, kampanyalar, ihbarlar veya ‘algı operasyonlarından’ hareket edilmektedir.”

‘Somut suça dayanmayan ceza olamaz’

Yaşananların hukuk dışı olduğunu vurgulayan platform, “Sonuçta hukukilikten ziyade siyasi olan bu kararların geriye döndürülmelerinde de, yine hukuki karinelere, soruşturmalara, dayanaklara ve savunma haklarına değil, yasallıktan uzak şekilde araya tanıdık koymalara, muteber kişilere başvurulara, iktidar çevrelerinde aklanma çabalarına itibar edilmektedir. Açıktır ki somut suça dayanmayan bir ceza olamaz. Ve yine savunma hakkı elinden alınmış olan bir kişinin cezalandırılması ne demokratik değerlere uygundur, ne de İslamî teamüllerle bağdaşır. Öte yandan günümüzde bir kişinin lisans haklarının iptaline kadar varan bir şekilde çalışma hakkının elinden alınması, onun en ağır biçimde cezalandırılmasından, çevresiyle birlikte açlığa mahkûm edilmesinden başka bir anlam ifade etmez. Bu çok açık bir zulümdür ve hiçbir inanç ya da anlayış açısından kabul edilebilir değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaraların telafisi mümkün olmaz

Geçmişte yaşanan olaylardan ders alınması gerektiğini belirten topluluk, “Tıpkı geçmişte Fethullahçılığa verilen aşırı primle birçok mağdurun yaratılması ve sonuçta travmatik bir biçimde bu yanlışlıklardan rücu etmek zorunda kalınması gibi, günümüzdeki süreç de farklı bir biçimde de olsa aynı minvalde sürmektedir ve er geç bu yanlışlıktan, ifrata karşı tefritten de dönülecek ama toplumsal vicdanda açılan yaraların telafisi mümkün olamayacaktır” dedi.

Yanlışlıklardan ‘bağımsız yargıyla’ dönülür

Objektif bir kamu siyasetine riayet edilmesi gerektiğini belirten platfrom siyasilere seslenerek şunları ifade etti: “Henüz bu yaralar çok derinleşmeden, hukuk dışı isnatlara dayanılarak oluşturulan haksız ve hukuksuz mağduriyetlere yol açmakla sonuçlanan uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli ve mağdurlara hakları iade edilmelidir. Bu konuda atılacak ilk adım, OHAL uygulamasının sona erdirilmesi ve “terör örgütleri”ne yönelik hukuki mücadelenin bir an önce aslî mercii olan yargıya bırakılmasıdır. Ama bunun için yargının da siyasal baskılarla hareket eden, kendi temel işlevlerinin icrası için iktidar çevrelerinin (veya geçmişte olduğu gibi başka çevrelerin) işaretlerine dikkat kesilen bir bağımlılıktan kurtarılması, yani kelimenin tam anlamıyla bağımsızlaştırılması gerekmektedir.”